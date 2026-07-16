Убийства на Алтае: как возрождается хитовый сериал про маньяков

На стриминге Wink завершился сериал «После Фишера. Инквизитор», продолжающий хитовый триллер про маньяков. В этот раз новые следователи в исполнении Юлии Снигирь и Александра Петрова ищут преступника, годами убивающего студенток в маленьком алтайском городке. Кинокритик Павел Воронков подводит итоги нового «Фишера» и рассказывает, удалось ли шоу вернуться в форму после провального второго сезона.

© Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор»

«Ну шо, всё?» — с хитрой ухмылочкой интересуется следователь Терехов (Александр Петров) у своей напарницы Беловой (Юлия Снигирь). Он готовится навсегда покинуть алтайский городок Умай, спрятанный в заповедных лесах где-то неподалеку от Барнаула. Героям остается лишь обняться на прощание: они только что раскрыли дело маньяка Инквизитора, который годами жестоко убивал студенток местного Политеха.

Больше Терехова здесь, кажется, ничто не держит: пьяный поцелуй с привкусом ночной шаурмы, разделенный с Беловой, видимо, так и останется драгоценным воспоминанием о чем-то неслучившемся. Как и поцелуй смелого опера Айдара (Баястан Колдошалы) с не менее отважной девочкой-маугли Тонкой (Полина Гухман), без которой Инквизитора не удалось бы остановить. Зато теперь Умай сможет вздохнуть с облегчением: шрам от страшного пожара, случившегося здесь 20 лет назад, наконец сможет затянуться.

Затмение прошло: сериал «Фишер» все-таки сумел найти в себе силы на реабилитацию после катастрофического второго сезона, который умудрился расшибиться о стену буквально в последние минуты финальной серии.

Да так, что до сих пор саднит, — если, конечно, не рассматривать случившееся как перформанс шоураннеров Сергея Кальварского и Натальи Капустиной, предположительно, решивших таким образом хлопнуть дверью на выходе из проекта; тогда перед ними стоит снять шляпу.

По примеру андреасяновских «Чикатило» и «Следа Чикатило» шоу превратилось в полноценную антологию (это новый тренд в отечественных триллерах про маньяков: недавние «Отпечатки» пойдут той же тропинкой, причем под начальством тех же Кальварского и Капустиной). Новый выпуск получил заголовок «После Фишера. Инквизитор», действие перенеслось из девяностых в наши дни — и лишилось любых связей с предыдущими сериями; следователь Боков, сыгранный Иваном Янковским, уже, надо полагать, отдыхает где-то на пенсии, доучивая французский.

Эстафетная палочка от Кальварского и Капустиной перешла в руки сценаристки Татьяны Арцеуловой (до этого она написала детективный триллер «Коса» и драмеди «Клиника счастья») и постановщицы Ольги Френкель, отметившейся психотреллером «Инсомния» с Гошей Куценко. Под их управлением финчеркор в духе «Семи», «Зодиака» и «Охотника за разумом» («Фишер»), а также южная готика первого «Настоящего детектива» с ультраэстетизированным насилием «Ганнибала» («Фишер. Затмение») стали растворяться в алтайском мистицизме, который время от времени осторожно суется в дебри фолк-хоррора — с шаманами, обрядами и древними гробницами.

Умай, конечно, не Твин-Пикс, но его то и дело затягивает похожим сомнамбулизмом, да и административный округ будто бы тот же, поэтому несколько эксплуатационный характер всего этого антуража, пожалуй, можно простить создателям, которым в целом свойственна некоторая хтонизация так называемой глубинки. Тем более что Алтай в «Инквизиторе» не то, чем кажется, — и вообще снимался в той же Абхазии, где проходили съемки предыдущего сезона «Фишера» (а его постановщик Александр Цой, есть ощущение, просто не смог — или не захотел — уехать, поэтому остался в сериале в качестве актера).

Как бы то ни было, с точки зрения сценария это куда более убедительная работа, чем «Затмение».

Сам Инквизитор в итоге оказался действительно продуманным героем с понятной — и в чем-то даже пронзительной историей, способной вызвать что-то вроде сочувствия. Отсутствие в кадре Янковского, безусловно, ощущается, в том числе из-за просевшей афористичности (хотя попадаются свои жемчужины вроде хлесткого «Вы не идиот, вы, наверное, москвич»), но из тандема Петрова и Снигирь складывается вполне достойная компенсация.Причем в первую очередь не заметными стараниями Петрова, которого продюсер «Фишера» Федор Бондарчук небезосновательно называет «нашим национальным достоянием», а благодаря Снигирь, чья грубоватая Белова заметно отличается от привычного амплуа артистки — нашей Евы Грин.

Если бы нам платили по рублю каждый раз, когда Таисья Калинина играет в сериале про девочку-маугли, помогающую искать маньяка, у нас бы накопилось всего два рубля, но странно, что это произошло дважды за последний год (триллер «Как приручить лису» минувшей осенью был незаслуженно обделен вниманием, но все-таки оказался продлен на второй сезон). Ее здешняя героиня — своенравная дочь Беловой, ведущая Telegram-канал с мрачными новостями, — кажется одним из слабых звеньев «Инквизитора», но ситуацию уравновешивает Гухман, которая отдувается за двоих.

Главным же образом «После Фишера» производит впечатление тем, как Арцеулова и Френкель развивают магистральные темы предыдущих сезонов. Они отказываются от фокуса на всепроникающем зле, от которого будто бы набухал даже воздух вокруг героев, не позволяя им дышать полной грудью. «Фишер» Кальварского и Капустиной был вещью откровенно беспросветной — он настаивал на неискоренимости этого мрака. Арцеулова и Френкель придерживаются принципиально иной позиции: раз у зла есть корень, его можно выкорчевать.