На Netflix вышел комедийный сериал «Ястреб» с Уиллом Ферреллом. Для просмотра доступны все десять серий. Получит ли сериал продолжение, пока неизвестно. Об этом всё ещё не объявляли.

Сюжет проекта рассказывает о гольфисте Лонни «Ястребе» Хокинсе. Он был популярной звездой спорта, но спустя 20 лет пытается смириться с тем, что его карьера заканчивается.

Уилл Феррелл («Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар») также выступит одним из продюсеров проекта. Вместе с ним в сериале сыграли Молли Шеннон («Ночь в Роксбери»), Джимми Татро («Американский вандал»), Люк Уилсон («Бриллиантовый полицейский») и другие актёры.