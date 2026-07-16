Стартовал детективный сериал «Фейк»

16 июля состоялась премьера детективного сериала «Фейк». Детективный проект уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, доступны сразу три эпизода из восьми.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

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«Фейк» рассказывает о преподавательнице по имени Рита. Её начинает преследовать и шантажировать неизвестный, который выкладывает на неё разного рода скандальный компромат в Сеть. Героине предстоит выяснить, кто решил испортить ей жизнь.

Главную роль в сериале исполнила Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте»). В шоу также сыграли Полина Ауг («Мастер и Маргарита»), Эльдар Калимулин («Калашников»), Василий Михайлов («Здесь был Юра») и другие актёры. Режиссёром выступил Алексей Кузмин-Тарасов («Неверные»).