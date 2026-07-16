В кинотеатрах России вышел мультфильм «Инициал Ди: Третья стадия»

16 июля в России состоялась повторная премьера аниме-фильма «Инициал Ди: Третья стадия». Гоночную ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах России в русском дубляже.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Кинокомпании Пионер/Studio Deen.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/d11bc1254ba1482fedc11e8aa7189870"/>

«Инициал Ди: Стадия третья» рассказывает историю опытного уличного гонщика Такуми, который сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кёити Судо из-за поломки двигателя своей машины AE86. Понимая, что его способностей недостаточно, недавний выпускник средней школы встречается с лидером команды «Рэдсанс» Рёсукэ Такахаси, и тот предлагает создать профессиональную команду уличных гонщиков.

Фильм «Инициал Ди: Третья стадия» вышел в японский прокат ещё в январе 2001 года и получила высокие отзывы от зрителей. На премьере ленты в России также пройдёт встреча со звёздами Российской Дрифт Серии.