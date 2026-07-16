Стартовал криминальный сериал «Холод» с Любовью Аксёновой

16 июля стартовал сериал «Холод». Криминальную драму с Любовью Аксёновой уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви» — вышел первый эпизод. Остальные серии будут выпускать еженедельно по четвергам.

Видео доступно во VK-канале «Иви». Права на видео принадлежат «Иви».

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По сюжету Женю несправедливо сажают в тюрьму за аварию на Кутузовском проспекте, в которой гибнут её муж и шестилетняя дочь. Реальные виновники аварии — мажоры, чьи могущественные родители «помогают» суду принять «правильное» решение. После выхода из тюрьмы Женя начинает мстить тем, кто её подставил.

Режиссером и автором сценария выступил Алексей Казаков («Родные»). Вместе с Любовью Аксёновой также сыграли Лариса Гузеева («Жестокий романс»), Денис Прытков («Яга на нашу голову»), Линда Лапиньш («Чужие деньги») и другие актёры.