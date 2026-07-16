Экранизацию «Одиссеи» Кристофера Нолана назвали глупой

The Economist назвал глупой экранизацию "Одиссеи" Кристофера Нолана
"Одиссея" Кристофера Нолана получила первые оценки от кинокритиков. Мнения разделились: от восторженных до негативных. Подробности – в материале Москвы 24.
«Верность первоисточнику"
Экранизация древнегреческой поэмы Гомера "Одиссея" от Кристофера Нолана получила первые отзывы зрителей. По данным Rotten Tomatoes, фильм набрал 96% свежести. Что касается кинокритиков и СМИ, издание The Independent высоко оценило работу постановщика, отметив, что Нолан остался одновременно верен и себе, и первоисточнику.
«Как мастеру адаптации, Нолану удалось совершить то, что, признаться, казалось практически невозможным. Фильм несет на себе явный отпечаток его авторского стиля – это интеллектуальное, брутальное и мощное голливудское кино, и при этом оно неизменно демонстрирует верность первоисточнику и глубокое его понимание».
Кроме того, автор статьи отметил актерскую игру, заявив, что в проекте "нет слабых звеньев".
«Мэтт Деймон находит баланс между бравадой своего героя и его склонностью к поэтичной рефлексии. Том Холланд, выдающий, пожалуй, лучшую роль в своей карьере, убедительно показывает взросление Телемаха», – указано в рецензии.
Кинокритик высоко оценил и женских персонажей со всей их сложностью и трагизмом.
«Обладая могуществом богинь, ведьм или цариц, они вынуждены мириться с ролями, отведенными им в мужских войнах: жертв, трофеев, вдов. Это рождает в их голосах особую ярость – сдержанную, но концентрированную», – отметил журналист.
При этом автор рецензии добавил, что есть "соблазн немного покритиковать Нолана за то, что он одел Одиссея и Телемаха в штаны – верх варварства для древних греков".
Чуть более сдержанно "Одиссею" оценило издание Hollywood Reporter.
«Получился медитативный боевик, одновременно масштабный и камерный, хотя его плавность повествования затруднена изначально эпизодическим характером нелинейного исходного материала и некоторыми сомнительными решениями в выборе актеров».
При этом автор рецензии упомянул масштаб и зрелищность проекта, а также смелость постановщика.
Издание IndieWire особо отметило рэпера Трэвиса Скотта в роли рассказчика.
«Нолан использует ритм рэпера, чтобы сделать эту древнюю историю более разговорной. <...> Простые диалоги, усиленные британскими актерами, говорящими с американским акцентом, чтобы передать полное отсутствие эмоций, призваны лишить "Одиссею" престижа гуманитарных наук, который годами ее окутывал», – отмечено в рецензии.
При этом оценка издания The Economist получилась негативной. Киноадаптация Нолана названа "глупой" и "знаковой для своей эпохи".
«Во всем – от декораций до психологии персонажей – фильм гораздо больше говорит о современном Западе, чем о Древней Греции. Сюжет подвергся поразительно вольной трактовке: Одиссея – античного героя, наделенного классическими изъянами характера, – превратили в простого современного "хорошего парня", сгладив все его недостатки».
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Главное кинособытие года
Кристофер Нолан собрал звездный каст: роль Одиссея исполнил Мэтт Дэймон, его партнерами стали Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Зендея, Роберт Паттинсон и другие. Сюжет картины развернулся после падения Трои: царь Итаки Одиссей отправился домой, где его ждала жена Пенелопа. Однако путешествие стало долгим и полным опасностей и испытаний.
По данным СМИ, бюджет фильма составил 250 миллионов долларов, став самым дорогим проектом в карьере режиссера. Съемки длились около полугода и проходили в шести странах: Марокко, Греции, Исландии, Шотландии, Италии и США. Было отснято более 600 тысяч метров пленки для формата IMAX, а финальный монтаж составил 2 часа 52 минуты.
Сам Нолан выступил не только режиссером, но также сценаристом и исполнительным продюсером фильма.
При этом картина подверглась критике еще до выхода. Многие пользователи Сети сформировали мнение на основании вышедших трейлеров и тизеров. Основные претензии касались того, что гомеровские герои говорят на современном английском языке с американским акцентом. Много претензий было также относительно костюмов и реквизита: комментаторам они показались не соответствующими эпохе Троянской войны.
Массу вопросов у интернет-критиков вызвал каст. Некоторые обвинили создателей проекта в том, что те якобы придерживались подхода, при котором популярность оказалась важнее аутентичности: ни в одной из ключевых ролей не заявлено актеров греческого происхождения. Претензии были и к отдельным артистам, например, Зендея и Паттинсон якобы слишком "приелись", Холланд – чересчур миловидный для роли сына Одиссея, а в фильмографии Мэтта Деймона якобы не было настолько сложных персонажей. Отдельная дискуссия развернулась по поводу темнокожей актрисы Лупиты Нионго, которая сыграла Елену Троянскую: в классическом представлении у героини светлые волосы и кожа.