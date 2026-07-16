Экранизацию «Одиссеи» Кристофера Нолана назвали глупой

"Одиссея" Кристофера Нолана получила первые оценки от кинокритиков. Мнения разделились: от восторженных до негативных. Подробности – в материале Москвы 24.

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«Верность первоисточнику"

Экранизация древнегреческой поэмы Гомера "Одиссея" от Кристофера Нолана получила первые отзывы зрителей. По данным Rotten Tomatoes, фильм набрал 96% свежести. Что касается кинокритиков и СМИ, издание The Independent высоко оценило работу постановщика, отметив, что Нолан остался одновременно верен и себе, и первоисточнику.

«Как мастеру адаптации, Нолану удалось совершить то, что, признаться, казалось практически невозможным. Фильм несет на себе явный отпечаток его авторского стиля – это интеллектуальное, брутальное и мощное голливудское кино, и при этом оно неизменно демонстрирует верность первоисточнику и глубокое его понимание».

Кроме того, автор статьи отметил актерскую игру, заявив, что в проекте "нет слабых звеньев".

«Мэтт Деймон находит баланс между бравадой своего героя и его склонностью к поэтичной рефлексии. Том Холланд, выдающий, пожалуй, лучшую роль в своей карьере, убедительно показывает взросление Телемаха», – указано в рецензии.

Кинокритик высоко оценил и женских персонажей со всей их сложностью и трагизмом.

«Обладая могуществом богинь, ведьм или цариц, они вынуждены мириться с ролями, отведенными им в мужских войнах: жертв, трофеев, вдов. Это рождает в их голосах особую ярость – сдержанную, но концентрированную», – отметил журналист.

При этом автор рецензии добавил, что есть "соблазн немного покритиковать Нолана за то, что он одел Одиссея и Телемаха в штаны – верх варварства для древних греков".

Чуть более сдержанно "Одиссею" оценило издание Hollywood Reporter.

«Получился медитативный боевик, одновременно масштабный и камерный, хотя его плавность повествования затруднена изначально эпизодическим характером нелинейного исходного материала и некоторыми сомнительными решениями в выборе актеров».

При этом автор рецензии упомянул масштаб и зрелищность проекта, а также смелость постановщика.

Издание IndieWire особо отметило рэпера Трэвиса Скотта в роли рассказчика.

«Нолан использует ритм рэпера, чтобы сделать эту древнюю историю более разговорной. <...> Простые диалоги, усиленные британскими актерами, говорящими с американским акцентом, чтобы передать полное отсутствие эмоций, призваны лишить "Одиссею" престижа гуманитарных наук, который годами ее окутывал», – отмечено в рецензии.

При этом оценка издания The Economist получилась негативной. Киноадаптация Нолана названа "глупой" и "знаковой для своей эпохи".

«Во всем – от декораций до психологии персонажей – фильм гораздо больше говорит о современном Западе, чем о Древней Греции. Сюжет подвергся поразительно вольной трактовке: Одиссея – античного героя, наделенного классическими изъянами характера, – превратили в простого современного "хорошего парня", сгладив все его недостатки».

Лента стартует в международном прокате 17 июля.

Главное кинособытие года

Кристофер Нолан собрал звездный каст: роль Одиссея исполнил Мэтт Дэймон, его партнерами стали Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Зендея, Роберт Паттинсон и другие. Сюжет картины развернулся после падения Трои: царь Итаки Одиссей отправился домой, где его ждала жена Пенелопа. Однако путешествие стало долгим и полным опасностей и испытаний.

По данным СМИ, бюджет фильма составил 250 миллионов долларов, став самым дорогим проектом в карьере режиссера. Съемки длились около полугода и проходили в шести странах: Марокко, Греции, Исландии, Шотландии, Италии и США. Было отснято более 600 тысяч метров пленки для формата IMAX, а финальный монтаж составил 2 часа 52 минуты.

Сам Нолан выступил не только режиссером, но также сценаристом и исполнительным продюсером фильма.

При этом картина подверглась критике еще до выхода. Многие пользователи Сети сформировали мнение на основании вышедших трейлеров и тизеров. Основные претензии касались того, что гомеровские герои говорят на современном английском языке с американским акцентом. Много претензий было также относительно костюмов и реквизита: комментаторам они показались не соответствующими эпохе Троянской войны.

Массу вопросов у интернет-критиков вызвал каст. Некоторые обвинили создателей проекта в том, что те якобы придерживались подхода, при котором популярность оказалась важнее аутентичности: ни в одной из ключевых ролей не заявлено актеров греческого происхождения. Претензии были и к отдельным артистам, например, Зендея и Паттинсон якобы слишком "приелись", Холланд – чересчур миловидный для роли сына Одиссея, а в фильмографии Мэтта Деймона якобы не было настолько сложных персонажей. Отдельная дискуссия развернулась по поводу темнокожей актрисы Лупиты Нионго, которая сыграла Елену Троянскую: в классическом представлении у героини светлые волосы и кожа.