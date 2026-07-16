Представлен финальный трейлер мультсериала «Президент Кертис»

Сервис Adult Swim представил финальный трейлер мультсериала «Президент Кёртис». Спин-офф популярнейшего «Рика и Морти» стартует уже 27 июля, в первый сезон войдёт 10 эпизодов. В этот же день завершится девятый сезон основного мультсериала.

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Главным героем шоу выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинального мультсериала. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали связываться бы даже Рик и Морти. Главного героя вновь озвучил Кит Дэвид («Нечто»).

Автором мультсериала выступит Дэн Хармон — один из создателей «Рика и Морти». Тем временем девятый сезон основного шоу уже близок к завершению: он продлится до конца июля.