Создатель нового «Властелина колец» нарвался на критику из-за актеров

Режиссер фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» Энди Серкис решил ответить на критику, которая обрушилась на него из-за отсутствия темнокожих артистов среди актерского состава картины.

По данным Variety, в первой с 2014 года ленте по произведениям Дж. Р. Р. Толкина примут участие Джейми Дорнан, Анна Тейлор-Джой, Кейт Уинслет, Ли Пейс и Лео Вудалл.

Кроме того, к своим ролям вернутся звезды оригинальной трилогии Элайджа Вуд (Фродо), Иэн Маккеллен (Гэндальф) и Энди Серкис (Голлум).

— Я не думаю, что мы будем делать политкорректную версию фильма с кастингом ради кастинга и галочки о выполнении квот, — высказался Серкис.

Он также добавил, что сам писатель во время написания книг находился под сильным влиянием скандинавской мифологии, что отразилось на произведениях.

— Шир очень напоминает типично белую общину. Они не слишком интересуются тем, что происходит за пределами страны, но точно знают, что чужаков пускать к себе не хотят, — пояснил режиссер.

Действие в фильме развернется между событиями «Хоббита» и оригинального «Властелина колец» и будет посвящено поискам завладевшего одним из Колец власти заглавного персонажа, передает издание.

До этого также был представлен трейлер фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Роль Елены Троянской исполнила темнокожая актриса Лупита Нионго. «Вечерняя Москва» обсудила это с экспертом.