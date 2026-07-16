Вышел трейлер исторической драмы «Восставший»

Кинокомпания Focus Features представила дебютный трейлер фильма «Восставший». Историческую драму с Эндрю Гарфилдом можно будет посмотреть в мировых кинотеатрах с 11 сентября. В России лента официально выйдет 15 октября.

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Действие ленты развернётся в 1392 году, во время жестокого восстания против 14-летнего короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством крестьянина Уота Тайлера вступает в борьбу с королевской властью за справедливость.

Главную роль исполнил Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»). В ленте также снялись Джейми Белл («Грязь»), Стивен Диллэйн («Последняя любовь на Земле»), Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света») и другие актёры. Режиссёром выступил Пол Гринграсс — постановщик фильмов о Джейсоне Борне и картины «Капитан Филлипс».