Опубликован русский трейлер фильма «Бегущая»

Кинокомпания «Вольга» представила русский трейлер фильма «Бегущая». Триллер официально выйдет в российском прокате 3 сентября.

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Лента расскажет об успешном адвокате Майе, которая готовится к самому важному делу в своей жизни. Её планы рушатся, когда неизвестный похитил сына. В один момент ей звонит маньяк и заставляет выполнять жестокие условия, чтобы освободить ребёнка.

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Главную роль исполнила звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот. В картине также сыграли Пьер Бергман («Гангстерленд»), Дэмиэн Льюис («Миллиарды»), Насир Джама («Капитан Филлипс») и другие актёры. Режиссёром выступил Кевин Макдональд («Большая игра»).