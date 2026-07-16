Представлен трейлер третьего сезон сериала «Спецназ: Львица»

Компания Paramount представила трейлер третьего сезона сериала «Спецназ: Львица». Продолжение шпионского шоу стартует 2 августа на стриминговом сервисе Paramount+.

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Проект рассказывает о спецотряде женщин-военных из ЦРУ. Главная героиня Джо и её начальница Кейтлин вербуют девушек-бойцов, чтобы предотвращать теракты. В третьем сезоне оперативницы продолжит совмещать тяжёлую работу с личной жизнью.

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Главную роль исполнила звезда фильмов «Аватар» и «Стражи галактики» Зои Салдана. В продолжении также снялась Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Морган Фриман («Иллюзия обмана»), Майкл Келли («Карточный домик») и другие актёры. Одним из сценаристов шоу выступил Тейлор Шеридан — автор знаменитого сериала «Йеллоустоун».