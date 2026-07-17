Как из «Евгения Онегина» сделали мультфильм: виноват Пушкин

18 июля у оперной дивы мирового уровня Любови Казарновской — юбилей. Она пела на сцене Большого и Мариинки, Метрополитен-опера и Ковент-Гарден, лучших театров России, Италии и Франции. В общей сложности исполнила более 50 партий в разных странах. Не все знают, что она еще и киноактриса, снималась даже в созданном на стеклах фильме.

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Когда-то Любовь Казарновская дебютировала на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко партией Татьяны в «Евгении Онегине». Позднее исполняла ее в Большом и Кировском, ныне Мариинском, театрах, лондонском Ковент-Гарден. Любовь к Пушкину и Чайковскому сохранила на всю жизнь, а потому отважилась на необычный фильм.

Но пока вернемся на двадцать с лишним лет назад. В 2005 году Казарновская посетила гатчинский кинофестиваль «Литература и кино», где представила фильм «Анна» Евгения Гинзбурга по изрядно переработанной пьесе Островского «Без вины виноватые». Его действие было перенесено в современноcть, а главная героиня, которую и сыграла дива, из драматической актрисы превратилась в оперную певицу.

Фильм получил главную награду фестиваля «Гранатовый браслет», обойдя в конкурсе один из лучших фильмов Сергея Урсуляка «Долгое прощание» по повести Юрия Трифонова. Таково было решение жюри во главе с Игорем Масленниковым, который сам должен был экранизировать пьесу Островского, но что-то не сложилось.

Любовь Казарновская тогда вместе с мужем и режиссером Гинзбургом буквально ворвалась на фестиваль под его финал, триумфально вышла на сцену в диковинных сапогах, каких тогда не носили. Она даже спела, чем окончательно свела с ума публику. В общем, это было событие, которое бурно обсуждал весь город.

Она могла стать голосом Полины Виардо, французской певицы и роковой женщины в жизни Ивана Тургенева, если бы кинорежиссер Сергей Соловьев осуществил свой многострадальный замысел «Тургенев. Метафизика любви». Главные роли должны были сыграть Олег Янковский и Татьяна Друбич. Все были готовы, начали шить костюмы, сняли какие-то сцены, но так и не нашли финансирования.

Соловьев хотел снять кино про странную зависимость Тургенева от голоса Виардо. Проект начинался как совместный с Францией, но вмешалась большая политика. Был сбит южнокорейский гражданский самолет, на борту которого находились 300 пассажиров. Соловьев подробно описывал всю эту историю, жертвой которой отчасти и сам стал. Вслед за мировым бойкотом последовал и разрыв соглашения с французскими кинематографистами.

Шли годы, и Соловьев вновь вернулся к своему замыслу, когда Янковский стал старше на 15 лет. Сняли почти треть фильма, записали фонограмму. Виардо должна была запеть голосом Любови Казарновской. Но картину так и не удалось завершить.

В 2025 году состоялась премьера фильма «Отель «Онегин» обладательницы «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля и множества других наград Ирины Евтеевой, где Любовь Казарновская не только сыграла главную роль, но стала вдохновителем проекта.

Его история началась десять лет назад. Казарновская обратилась к сценаристу, режиссеру и продюсеру анимационного кино Ирине Марголиной и предложила сделать мультфильм на основе оперы «Евгений Онегин». Как рассказала нам Ирина, ей хотелось сделать смешной фильм, объединив в нем Пушкина и Чайковского, не драму, а комедию дель арте.

Почти четыре года создавался этот фильм, сделанный Ириной Евтеевой в особой анимационной технике на стекле. В нем игровые кадры с участием актеров покадрово разрисовывались в течение трех лет.

Это история о вернувшемся из Великобритании в Россию режиссере Барри, который мечтает снять фильм «Онегин». Он путешествует с ученым котом, который не только умеет говорить, но иногда становится человеком. Его сыграл выбранный в ходе долгого кастинга Бельфегор-Фрам Фиалка*РУ, в просторечии Пуся.

Останавливается эта удивительная пара путешественников в фантастическом отеле, населенном персонажами Пушкина и оперы Чайковского. Балда тут — администратор, королевич Елисей — портье. Роль хозяйки гостиницы и оперной дивы в одном лице сыграла Любовь Казарновская. Изначально ее партнером должен был стать британский мультипликатор Барри Первис, снявший анимационный фильм «Чайковский». Однако события последних лет скорректировали замысел.

В молодости героиня Казарновской, делавшая первые шаги на сцене, познакомилась с Барри, тоже начинающим художником. Все у них случилось примерно так, как у Онегина с Татьяной. И вот спустя годы герои фильма Ирины Евтеевой встретились вновь. Специально для «Отеля «Онегин» Любовь Казарновская записала колыбельные и спела их совсем не оперным голосом.

Теперь Ирина Евтеева вспоминает о совместной работе.

— Любовь Казарновская была инициатором вашего фильма. Не было страшно, ведь она человек совсем из другого мира?

— Когда я получила сценарий, то уже знала, что будет за роль у Любови Казарновской, и настраивалась на этот образ. Я представляла нашу героиню Любу только в качестве Любы. Вся ее харизма, то представление, какое мы имеем о ней, накладывались на то, что надо снимать. Честно говоря, я побаивалась Любовь Юрьевну, но когда она приехала и мы поговорили, то все страхи ушли. Она оказалась очень коммуникативным, добрым и приветливым человеком.

— Готовясь к первой встрече со своей героиней, вы слушали записи ее выступлений?

— Конечно. И слушала, и записи смотрела до того, как она приехала. Делая раскадровку, я особое внимание уделяла тому, как Любовь Казарновская двигается, обдумывала, как можно ее поставить в кадре. Кто-то ходит живо, кто-то медленно. Пластика тела задает определенную мизансцену. В данном случае для меня это было очень важно. То есть я основательно подготовилась к нашему знакомству и была приятно удивлена, что Любовь Юрьевна во всем шла навстречу. Барьера между нами не было.

— С чего началось вхождение в роль?

— Мы начали искать костюм, прическу и так постепенно подходили к роли. Когда я делала раскадровку, то у меня сразу же был сделан образ Любы. Никаких капризов на съемочной площадке не было. Любовь Казарновская снималась 4 или 5 дней. У нее были одиночные и парные сцены с Барри. Мы даже на день раньше закончили съемки и смогли оставшееся время посвятить озвучиванию. Я люблю заранее, не через год, записывать голоса, когда актеры еще хорошо помнят съемки.

Любовь Юрьевна напела некоторые мотивы. На всякий случай. А через год, как и положено, мы встретились на окончательном озвучании. Она посмотрела готовый материал, хорошо его приняла и в целом очень доброжелательно относилась к нашей картине. А когда посмотрела ее целиком, стала еще и проповедником картины, очень ее поддерживала.

— У вас своеобразная, ни на кого не похожая техника, и надо было Любу разрисовывать. Казарновская в этот процесс включалась или во всем полагалась на вас?

— Она немного знала про меня, про то, как я работаю. Мы ей заранее показали мои предыдущие картины. То, что рисовалось, заранее ей посылалось. Когда Любовь Юрьевна посмотрела все на окончательном озвучании, мы учли ее пожелания и сделали так, чтобы ей все понравилось. В принципе она даже с восторгом отнеслась к нашей работе.

— Помню, как Казарновская приезжала на кинофестиваль в Гатчину с экранизацией пьесы Островского. Она была настоящая звезда, и принимали ее соответственно. А в рабочие моменты Казарновская — дива или нет?

— Она дивная дива. С одной стороны, настоящая звезда, а с другой… Она руководит молодой оперой, работает с молодыми певцами, которые воспринимают ее как наставника, не как диву. Есть некий сценический образ, которым мы, в частности, и воспользовались. Она, безусловно, дива и в то же время многогранный, интересный, глубокий человек. С ней было интересно. Какие-то вещи и подтексты она воспринимала очень живо.

— Должно быть, Казарновская еще и суперпрофессионал с железной дисциплиной?

— А как же. Иначе не сделать по девять дублей и при этом не капризничать. Она к своей работе относится тщательно, скрупулезно. Казарновская все должна делать хорошо. Доверяя оператору и режиссеру, художнику в моем лице, ее муж Роберт все-таки поначалу всегда стоял около камеры, смотрел, как Любовь Юрьевна выглядит. А потом перестал следить, стал нам больше доверять.

— От Казарновской зависел выбор партнера в вашем фильме?

— Нет. Выбор партнера был трудным, поскольку изначально должен был сниматься английский мультипликатор. Шел 2021 год — обстоятельства складывались не в нашу пользу. Мы поняли, что не сможем снимать Барри Первиса, и я начала искать похожий образ, поскольку в голове уже сложился крупный бородач. Когда на площадке появился Артур Ваха, и они с Казарновской встретились, стало понятно, что все сложилось. Он к ней очень хорошо относился, а она к нему. Артур пригласил Любовь на свой спектакль.

— На премьере Любовь Юрьевна присутствовала?

— В Казани на Международном фестивале мусульманского кино она несколько раз представляла «Отель «Онегин». Он был единственным русским фильмом. На нее приходили. Были полные залы. Была и премьера на ММКФ в прошлом году. Все сложилось.