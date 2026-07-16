Стало известно, кто сыграет в спортивной драме Nasty

Кинокомпания Warner Bros. сообщила, что началась разработка фильма Nasty («Неприятная»). Спортивная драма выйдет в мировом прокате в 2027 году.

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Сюжет картины расскажет об талантливой спортсменке, которая борется за первое место в олимпийской сборной по гимнастике. Достичь успеха ей мешает только личный тренер, ставший для неё главным конкурентом.

Главную роль исполнит звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. Вместе с ней в проекте сыграет Роуз Бирн («Астрал»). Режиссёром фильма выступит Мэри Бронштейн — постановщик знаменитой драмы «Я бы тебя пнула, если бы могла». Полноценное производство картины стартует осенью.