Реквизит из «Звездных войн» продали за рекордные $3,75 млн

Меч Люка Скайуокера из «Звездных войн» продали за рекордные $3,75 млн
Световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» продали на аукционе Heritage Auctions за рекордные 3,75 млн долларов. Имя покупателя не раскрывается, сообщает The Hollywood Reporter.
«Это один из самых важных из сохранившихся артефактов «Звездных войн», — заявил исполнительный вице-президент Heritage Джо Маддалена.
Реквизит использовали в сцене, где Дарт Вейдер отрубает Люку руку, а затем сообщает, что является его отцом. Меч изготовил гример Стюарт Фриборн, участвовавший в создании образа мастера Йоды. Аукционный дом получил предмет от его наследников.
Продажа установила рекорд для реквизита франшизы. Предыдущий максимум составлял 3,135 млн долларов: в 2023 году такую сумму заплатили за модель истребителя X-wing из первого фильма серии.