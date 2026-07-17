Реквизит из «Звездных войн» продали за рекордные $3,75 млн

Световой меч Люка Скайуокера из фильма «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» продали на аукционе Heritage Auctions за рекордные 3,75 млн долларов. Имя покупателя не раскрывается, сообщает The Hollywood Reporter.

© Кадр из фильма "Звездные войны"

«Это один из самых важных из сохранившихся артефактов «Звездных войн», — заявил исполнительный вице-президент Heritage Джо Маддалена.

Реквизит использовали в сцене, где Дарт Вейдер отрубает Люку руку, а затем сообщает, что является его отцом. Меч изготовил гример Стюарт Фриборн, участвовавший в создании образа мастера Йоды. Аукционный дом получил предмет от его наследников.

Продажа установила рекорд для реквизита франшизы. Предыдущий максимум составлял 3,135 млн долларов: в 2023 году такую сумму заплатили за модель истребителя X-wing из первого фильма серии.