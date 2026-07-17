Как снимали самую честную экранизацию «Капитанской дочки»

Телеканал «Россия 1» сообщил о завершении съемок эпической многосерийной драмы «Капитанская дочка» по повести А. С. Пушкина.

© Кадр из сериала «Капитанская дочка»

К грядущему сериалу уже относятся как к событию. Естественно, мнения разные, как говорится «от и до». Но помните, как прогремел когда-то сериал «Идиот» с Евгением Мироновым? Как он вернул вдруг моду (простите, но это именно так) на чтение Достоевского? В этом смысле сама идея снять «Капитанскую дочку» лично мне не кажется кощунственной. Над проектом работает куча фирм при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьеру, как сейчас заведено, сначала покажут в одном из онлайн-кинотеатров, а потом в эфире телеканала «Россия 1».

Главные роли — офицера Петра Гринева и его возлюбленной Маши — исполнили Олег Савостюк и Евгения Леонова. В картине также снялись Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Виктория Исакова, Егор Корешков, Федор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизев, Никита Павленко, Владислав Ценев, Инга Оболдина и другие. Режиссер — Дима Литвиненко.

Содержание знаменитой повести Пушкина вряд ли стоит пересказывать подробно — что-то наверняка помнится из школьной программы, а кому не помнится — тому не грех будет и перечитать, а нет — так пересмотреть. Юный Петр Гринев отправляется служить в Белогорскую крепость, по дороге из жалости одаривает незнакомого казака тулупом, не подозревая, что вызвавший у него сострадание мужик — Емельян Пугачев. В крепости Гринев влюбляется в дочку коменданта Машу, чьей руки добивается и подпоручик Алексей Швабрин (Егор Корешков), разжалованный и сосланный в Белогорскую крепость за дуэль. Ревность ослепляет Швабрина, он делает все, чтобы навредить Гриневу.

А тем временем Пугачев объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Сила восстания Пугачева велика, да еще и ширится и прирастает мощью час за часом: бунтари берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости пугачевскими подельниками переворачивает судьбы главных героев...

— Ключевой задачей для меня и команды было, не потеряв заложенные в «Капитанскую дочку» смыслы и ценности, сделать так, чтобы история удержала зрителя на протяжении восьми серий, — рассказывал, представляя проект, режиссер Дима Литвиненко. — Наверное, главное отличие этой экранизации от предыдущих — в подробности повествования: все-таки у нас сериал, а не полнометражное кино.

Олег Савостюк рассказывал о своем герое Пете так:

— Для меня главным вызовом в роли Петра Гринева было прежде всего не повторяться и не делать того, что я уже показывал в театре. Было важно найти что-то новое, потому что и партнеры другие, и история шире, и сюжет развивается немного по-другому, и это — кино. В финале, надеюсь, получилось достоверно передать судьбу человека. И хочу еще раз повторить: прежде всего судьбу человека, а не литературного героя, которого все знают!

Съемки драмы проходили в нескольких регионах России, включая Псковскую и Ленинградскую области. По словам создателей проекта, они сделали все, чтобы максимально точно воссоздать атмосферу того времени.

Важно было нарисовать картину восстания теми красками, которые существовали в реальности. Нас ждут масштабные натурные сцены и нетривиальные разработки ролей.

КСТАТИ

В России (с 1914 года) было снято пять экранизаций «Капитанской дочки» и одна анимационная лента. Очень полюбили эту повесть итальянцы: они сняли по ней три фильма, а еще одну версию сделали французы в рамках телевизионного сериала.