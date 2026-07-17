Новые тайны героя: что известно о мультфильме «Лунтик. Обратная сторона Луны»

В поисках папы: что известно о мультфильме «Лунтик. Обратная сторона Луны»
27 августа состоится премьера полнометражного мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны». Зрителей ждет история, которая откроет новые тайны этого мира — главный герой отправится на поиски своего отца. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет
Лунтик наслаждается жизнью на Луне, где живет вместе со своей мамой, и регулярно летает в гости к своим друзьям на Землю. Но однажды он задается вопросом: где его папа? Мама Лунтика рассказала, что его отец исчез на обратной стороне Луны, но когда-нибудь он обязательно вернется. Однако Лунтик не хочет ждать и вместе со своим другом — кузнечиком Кузей — отправляется на поиски папы. За ними увязываются вредные гусеницы Вупсень и Пупсень, которые вносят сумятицу в любой план. Героев на их пути ждут невероятные и опасные приключения.
Актеры озвучивания
- Анна Слынько — Лунтик;
- Мария Цветкова-Овсянникова — мама Лунтика;
- Максим Сергеев — папа Лунтика;
- Юлия Зорькина— Кузя и Баба Капа;
- Олег Куликович — Вупсень и Пупсень;
- Константин Бронзит— Ворон;
- Анатолий Петров — Дед Шер, Корней Корнеевич и Паук Шнюк;
- Валерий Смекалов — Мотыль;
- Антон Савенков — Плывун;
- Сергей Бурунов и Ксения Бржезовская — детеныши Лунных пчел.
Создатели
- Производство — студия анимационного кино «Мельница», кинокомпания СТВ и телеканал «Россия»;
- Режиссер и сценарист — Дарина Шмидт;
- Продюсеры — Александр Боярский, Сергей Сельянов и Антон Златопольский.
Факты о мультфильме
В 2026 году франшиза о Лунтике отмечает свое 20-летие — 1 сентября 2006 года начал транслироваться первый сезон мультсериала «Приключения Лунтика и его друзей».
«Лунтик. Обратная сторона Луны» станет продолжением полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», вышедшего в 2024 году и собравшего в прокате свыше 500 миллионов рублей, а также ставшего лауреатом премии «Ника» в категории «Лучший анимационный фильм».
Режиссер и сценарист картины Дарина Шмидт работала и над первым полнометражным мультфильмом о Лунтике, а также над анимационными франшизами «Три богатыря», «Три кота» и «Иван Царевич и Серый Волк».
А 6 августа состоится премьера полнометражного фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», сочетающего мультипликацию и реальную киносъемку. Сценаристом картины стал известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.