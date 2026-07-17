Анонсирована пятая часть анимационной франшизы «Монстры на каникулах»

Компании Sony и Amazon MGM официально приступили к работе над пятой частью франшизы "Монстры на каникулах". Мультфильм получил название "Призраки отеля Трансильвания" (The Haunting of Hotel Transylvania).

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По сюжету Драк наконец-то уходит на заслуженный отдых и передает управление отелем для монстров своей дочери Мэвис, однако вскоре в замке начинают происходить необъяснимые явления. Чтобы разобраться в происходящем, героям предстоит отправиться в опасное путешествие.

Режиссерами выступят Алан Хоукинс и Дженнифер Клуска, работавшие над предыдущей частью.

Премьера состоится 8 октября 2027 года. В это же время ожидается выход спин-оффа под названием "Мотель Трансильвания". В нем Драк и Мэвис вместе открывают новый курорт.

Кстати

За всю историю "Монстры на каникулах" собрали в мировом прокате примерно 1,38 миллиарда долларов, что дает основание считать их одной из самых успешных анимационных серий.