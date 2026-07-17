Появился первый трейлер детектива «Шепот за окном» с Робертом Де Ниро

Netflix поделился первым трейлером мрачного детектива "Шепот за окном" (The Whisper Man, 18+) с Робертом Де Ниро ("Однажды в Америке", "Схватка") и Адамом Скоттом ("Разделение", "Большая маленькая ложь") в главных ролях. Премьера на стриминговой платформе состоится 28 августа.

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Вдовец Том Кеннеди (Скотт) пытается начать новую жизнь в тихом провинциальном городке Фезербэнк вместе с восьмилетним сыном. Однако построение идиллии на новом месте даже не успевает начаться - мальчик бесследно исчезает. В отчаянии Том обращается к своему пожилому отцу (Де Ниро), детективу на пенсии. Вместе они погружаются в расследование, которое приводит их к серийному убийце, арестованному несколько лет назад.

В проекте заняты многие именитые актеры: Хеймиш Линклейтер ("Полуночная месса", "Бухта Бэррона"), Мишель Монахэн ("Исходный код", "Настоящий детектив"), Майкл Китон ("Бэтмен", "Бердмен", "Основатель"), Джон Кэрролл Линч ("Зодиак", "Эта дурацкая любовь").

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Режиссером выступил Джеффри Эшкрофт - в прошлом актер второго плана ("Сверхъестественное", "На службе у дьявола"), а ныне постановщик загадочных триллеров и детективов. На его счету пока только две крупные работы - обе являются экранизациями произведений новозеландского писателя Оуэна Маршалла.

Первая - "Жестокая расплата" (2021) по новелле "Возвращаясь домой в темноте" (Coming Home in the Dark, 1995) - рассказывает о семье школьного учителя, чья прогулка по живописным местам Новой Зеландии превращается в кошмар после нападения двух психопатов.

Вторая, по рассказу "Правило Дженни Пен" (The Rule of Jenny Pen, 2020), выходила в российский прокат под названием "Обитель смерти" (2024). Там в центре сюжета пожилой судья Стефан Мортенсен, который оказывается в доме престарелых и вступает в противостояние с одним из пациентов, издевавшимся над постояльцами втайне от персонала. Главную роль исполнил Джеффри Раш ("Король говорит!", "Лучшее предложение"). Фильм удостоился похвалы от самого короля ужасов Стивена Кинга, посоветовавшего зрителям не упускать ленту из виду.