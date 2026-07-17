Появился новый постер фильма «Ее личный ад»

NEON опубликовала свежий постер фильма «Её личный ад» Николаса Виндинга Рефна. На нём можно увидеть главных героев.

© кадр из фильма «Её личный ад»

Новый постер «Её личного ада»

© NEON

Будущая лента расскажет историю футуристического мегаполиса, который однажды поглощает таинственный туман и освобождает некую смертоносную сущность. Тем временем обеспокоенная молодая женщина ищет своего отца: однажды она связывается с американским солдатом и пытается спасти свою дочь из ада.

Главные роли в фильме «Её личный ад» исполнили Софи Тэтчер («Максин XXX», «Экзорцист»), Чарльз Мелтон (сериал «Ривердейл»), Кристин Фросет («Американские истории ужасов») и Гавана Роуз Лю («Настройщик»).

Лента выйдет в российский прокат 23 июля, за день до релиза в США.