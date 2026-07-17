Обозреватель высказался о «Последнем сроке» Распутина и Кустурицы

В СМИ прошла новость: знаменитый сербский режиссер Эмир Кустурица, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского фестиваля, осенью собирается завершить съемки по повести Валентина Распутина «Последний срок». Действие истории переедет из сибирской деревни в сербский Чуруг. Именно поэтому лента получила название «Чуружанка».

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«Речь идет об отчуждении внутри семьи... — заявил режиссер в интервью ИС "Вести". — Валентин Распутин — один из величайших ваших писателей XX века. А его произведения — это высочайшее достижение литературы. При этом "Последний срок" — это универсальная история о старости, смерти и отношении семьи. Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие. Именно здесь пролегают огромные различия между нами и Западом в отношении к человеческой душе, в ее значении, в том внутреннем магнетизме, который существует между людьми, в скрытых чувствах, в том, что на Западе уже почти невозможно».

И здесь с ним можно согласиться, но можно и поспорить.

То, что Валентин Распутин — великий писатель, это несомненно. И то, что между русской и западной культурой есть серьезное различие — это правда. И правда, что корни этого различия уходят в религиозные проблемы.

Когда-то пушкинист Валентин Непомнящий сформулировал это просто. Западная культура — «рождественская», а русская — «пасхальная». В Европе и Америке — главный религиозный праздник все-таки Рождество — день рождения Иисуса. А у нас — все-таки Пасха. Мы празднуем Его Воскресение, но Воскресение было бы невозможно без Его смерти на Кресте.

Тема смерти и вопрос о посмертном существовании — важнейший в русской литературе, и Валентин Распутин из писателей ХХ века здесь даже не в первом ряду, а просто — первый.

Не случайно из всех произведений Распутина православный сербский режиссер выбрал именно «Последний срок» — повесть об умирании деревенской старухи Анны.

Однако с семьей в России ничуть не более благополучно, чем в Европе и Америке. Семьи трещат по швам, разводы опережают браки, и никакие православные «скрепы» не помогают.

Да и вспомним содержание «Последнего срока», а эта повесть появилась в 70-е годы, полвека тому назад. Чтобы собрать семью рядом с умирающей матерью, ее сыну Михаилу пришлось пойти на легкий подлог, сообщить живущим в разных городах другим детям, что мать умирает. Хотя это далеко не факт, и, когда братья и сестры собираются возле ее «одра», она неожиданно поправляется. В конце концов, Анна все-таки умрет, но тихо и незаметно, а вот дети за этот короткий «последний срок» успеют сто раз переругаться.

Но на самом деле повесть не об этом. Она — об одиночестве человека перед лицом смерти, и том, как человек переносит это одиночество. Откуда он берет духовные силы перенести этот последний и самый важный срок?

В этом универсальный смысл этой повести, и, я уверен, что Эмир Кустурица с его чуткостью к таким вопросам это прекрасно передаст в своем кино.

И вот еще что важно. Прошло время, и становится понятным, что из всех «деревенщиков» Валентин Распутин действительно оказался самым универсальным и, если можно так выразиться, всемирно значимым писателем.

Он и писал специфическим образом — тончайше заточенным карандашом и такими микроскопическими буквами, чтобы рассказ умещался на одной странице. В этой его манере письма было что-то от японских хокку, где трехстишия являются самодостаточными и совершенными произведениями слова не только по смыслу, но и визуально. Возможно, что писать иероглифами ему было бы сподручнее, но тогда это был бы не Распутин, а Басё.

И вот, читая его, замечаешь: господи, как же одиноки его главные герои! Начиная с продавщицы Марии и ее мужа Кузьмы («Деньги для Марии»), которые остались одни со своей бедой (обнаружилась недостача в магазине), и заканчивая поздним рассказом «Изба», где главным персонажем является брошенный деревенский дом.

Мальчик в рассказе «Уроки французского» одинок в чужом для него городе. И поможет ему такая же одинокая учительница. Андрей в «Живи и помни» — случайный дезертир, вынужденный скрываться даже от своих родителей, а Настена — несчастная жена, которая погибнет из-за любви к мужу.

И так же одинока старуха Анна перед лицом смерти, потому что до конца понять ее переходное состояние из одного мира в другой не могут даже самые близкие, которые решают свои проблемы.

После «Уроков французского» мой любимый рассказ «Что передать вороне». Это редкий в мировой литературе рассказ о потерянности человека между двумя мирами — здешним и нездешним. Простенький сюжет, как папа обидел маленькую дочь, приехав в город с творческой дачи по делам и не оставшись даже на один день, Распутин превратил в невероятное по глубине произведение о том, что мы не знаем, кто мы на самом деле. Кто в этом мире с нами говорит тайными языками и знаками?

И это рассказ, без сомнения, о самом себе. Его герой — писатель, у которого дом на Байкале, а семья — в Иркутске. Вот что он пишет о себе:

«Он и родился, ничем не отличаясь от остальных, поднялся; никому в огромном многолюдье невдомек, что с ним что-то не то, и только сам он чем дальше, тем больше мучается своей невольной виной и своим несовпадением с тем местом в мире, которое отведено было для другого».

И в финале:

«Господи, поверь в нас, мы одиноки».

Так не говорят о себе трибуны и проповедники, к которым по ошибке причисляют Распутина. Так говорят (а чаще — молчат) о себе писатели, художники — одинокие странники в этом многолюдном мире.