Сериал «Арсеньев» с Мироновым и Фрейндлих выйдет осенью

Сегодня стало известно, что сериал "Арсеньев" выйдет уже этой осенью. И в Сети, и на телеканале "Россия". Великого русского исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева сыграл народный артист РФ Евгений Миронов. Премьера сериала будет приурочена к юбилею артиста.

Сериал снят при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Приморского края.

Для большинства имя Владимира Клавдиевича Арсеньева прежде всего ассоциируется с его книгами - "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала". Однако, он гораздо шире такого представления о нем.

Сериал рассказывает о 26-летнем периоде жизни Арсеньева - от событий времен царской России до Советского периода. Об опасных экспедициях героя по Дальнему Востоку. Ему удалось сделать географические открытия и провести важные этнографические исследования, а также воспеть в своих книгах жизнь коренных народов Дальнего Востока - нанайцев, удэгейцев, орочей. А самое главное - доказать, что Приморский край - опора империи.

Начинается действие в 1905 году. Дальний Восток. Возглавляющий охотничью команду капитан Арсеньев совмещает военную службу, тайные поручения Генштаба и исследовательскую работу и постепенно становится заметной фигурой в России. Но Сериал показывает глубокую человеческую драму Арсеньева: на фоне сложной политической обстановки и проблем в семье ему постоянно приходилось делать выбор между долгом и благополучием близких.

Работа над сериалом "Арсеньев" началась в 2021 году с написания первой версии сценария, съемки стартовали 26 октября 2023 года на мысе Тобизина, самом южном мысе острова Русский во Владивостоке, а закончились 27 декабря 2024 года в кинопарке "Москино", где специально для этого проекта была построена масштабная декорация "Дальневосточный город" с историческими объектами Владивостока начала XX века: морским рыбным портом, знаменитым китайским кварталом Миллионка, пожарной каланчой, домом губернатора, казармами и складами…

Режиссер-постановщиком сериала Дмитрий Киселев, оператор - Владимир Башта. Автор сценария сериала стал Илья Тилькин при участии Евгения Миронова и Дмитрия Киселева. Продюсеры сериала - Александр Новин и Вадим Соколовский.

Роли в сериале также исполнили Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Юлия Хлынина, Виктор Вержбицкий, Александр Новин, Ондасын Бесикбасов, Алиса Фрейндлих, Авангард Леонтьев и другие.