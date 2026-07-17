В Москве прошел премьерный показ аниме «Инициал Ди: Стадия третья»

16 июля в российском прокате вышло аниме «Инициал Ди: Стадия третья». Вместе с этим в Москве прошла большая премьера анимационной картины, где зрителей ждало полноценное мероприятие.

Гостей ждала выставка автомобилей Российской Дрифт Серии, а также культовых японских спорткаров. Перед сеансом зрители могли сфотографироваться с машинами и принять участие в розыгрыше призов. На мероприятии также выступили актёры студии «Дубляжная», которые подарили свои голоса героям аниме — они рассказали о процессе создания озвучки.

После сеанса прошла сессия воросов и ответов со знаменитыми дрифт-пилотами Данилой Воробьёвым, Даниилом Определеновым и Ильёй Фёдоровым. Модератором общения выступил спортивный обозреватель «Чемпионата» Максим Вершинин.

«Инициал Ди: Стадия третья» рассказывает историю опытного уличного гонщика Такуми, который сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кёити Судо из-за поломки двигателя своей машины AE86. Понимая, что его способностей недостаточно, недавний выпускник средней школы встречается с лидером команды «Рэдсанс» Рёсукэ Такахаси, и тот предлагает создать профессиональную команду уличных гонщиков.