Что увидят зрители VII Международного фестиваля «Западные ворота»

С 23 по 26 июля в Пскове состоится VII Международный кинофестиваль "Западные ворота". В течение четырех дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа.

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Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, отборочная комиссия представит более ста кинокартин - из России, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе займут фильмы, снятые на псковской земле.

Кроме того, можно посмотреть неконкурсную программу короткометражных фильмов (лауреаты и участники кинофестивалей), а также - "До 16 и старше", "К 90-летию "Союзмультфильма", "Кино Абхазии", "Новое кино Якутии", "Киноклуб" (российские картины, вызвавшие наибольший резонанс в стране) - и это еще не все.

Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. А это значит - будут творческие встречи со зрителями и мастер-классы. Так, 25 июля пройдет встреча с актрисой Ольгой Будиной. В этот же день можно посмотреть спектакль по мотивам жизни и творчества кинорежиссера Станислава Говорухина, к 90-летию со дня рождения, - "Вертикаль продолжается" - в исполнении артистов театра и кино.

В составе жюри международного конкурса - кинорежиссер Алексей Герман-младший (председатель), заслуженный артист Республики Узбекистан Рустам Сагдуллаев, главный редактор журнала "Сеанс" Василий Степанов, музыкант и кинорежиссер Алексей Рыбин. Оценивать фильмы короткого метра будут актриса и телеведущая Мария Шукшина (председатель), кинокритик и главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская, продюсер Николай Скобеев. В жюри конкурса документальных фильмов "Хранители памяти" вошли журналист и политолог Юрий Светов, руководитель научно-просветительских и культурных программ Фонда исторической перспективы Елена Рудая и заслуженный артист России Владимир Литвинов.

Все мероприятия "Западных ворот", за исключением церемоний открытия и закрытия фестиваля, для зрителей бесплатные. Творческие встречи - по регистрации.

Показы фильмов пройдут не только в Пскове, но и в других городах области.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации.

Подробную информацию можно найти на сайте "Западных ворот".

К слову

После церемонии открытия фестиваля 24 июля в большом концертном зале филармонии покажут новый фильм Светланы Самошиной ("Край надломленной луны", сериал "Первый класс") - семейную комедию "Трудные папы". В ролях: Юлия Хлынина, Гарик Сукачев, Александр Лыков, Михаил Тройник и другие.