Представлен трейлер второго сезона сериала «Сто лет одиночества» по роману Маркеса

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Сто лет одиночества». Первые семь серий продолжения выйдут в онлайн-кинотеатре уже 5 августа. Премьера восьмого, финального эпизода состоится 26-го числа того же месяца — на этом проект завершится.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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Шоу представляет собой адаптацию одноимённого романа Габриэля Гарсии Маркеса и рассказывает о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Главные герои шоу страдают от родового проклятия и, несмотря на это, пытаются добиться счастья.

Первый сезон сериала «Сто лет одиночества» вышел в декабре 2024 года. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило 8,3 балла из 10. За создание проекта отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.