Появилось расписание мультсериала «Президент Кертис» по «Рику и Морти»

Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»
27 июля стартует мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем спин-оффа знаменитого проекта «Рик и Морти» выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинальной ленты. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали бы связываться даже Рик и Морти.
Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на американском телеканале Adult Swim, а на следующий день появятся на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 сентября.
Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»
- 1-я серия — 27 июля
- 2-я серия — 3 августа
- 3-я серия — 10 августа
- 4-я серия — 17 августа
- 5-я серия — 24 августа
- 6-я серия — 31 августа
- 7-я серия — 7 сентября
- 8-я серия — 14 сентября
- 9-я серия — 21 сентября
- 10-я серия — 28 сентября