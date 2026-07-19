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Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»

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27 июля стартует мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем спин-оффа знаменитого проекта «Рик и Морти» выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинальной ленты. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали бы связываться даже Рик и Морти.

Появилось расписание мультсериала «Президент Кертис» по «Рику и Морти»
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Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на американском телеканале Adult Swim, а на следующий день появятся на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 сентября.

Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»

  • 1-я серия — 27 июля
  • 2-я серия — 3 августа
  • 3-я серия — 10 августа
  • 4-я серия — 17 августа
  • 5-я серия — 24 августа
  • 6-я серия — 31 августа
  • 7-я серия — 7 сентября
  • 8-я серия — 14 сентября
  • 9-я серия — 21 сентября
  • 10-я серия — 28 сентября