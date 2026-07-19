Появилось расписание мультсериала «Президент Кертис» по «Рику и Морти»

27 июля стартует мультсериал «Президент Кёртис». Главным героем спин-оффа знаменитого проекта «Рик и Морти» выступит президент Андре Кёртис, знакомый фанатам оригинальной ленты. Вместе со своим штабом он будет решать различные кризисы, с которыми не стали бы связываться даже Рик и Морти.

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждый понедельник на американском телеканале Adult Swim, а на следующий день появятся на стриминговом сервисе HBO Max. Премьера заключительного эпизода состоится 28 сентября.

Расписание выхода мультсериала «Президент Кёртис» по «Рику и Морти»