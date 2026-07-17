Что известно про аниме «Киберпанк: Бегущие по краю 2»

Четыре года назад на Netflix вышел первый сезон сериала «Киберпанк: бегущие по краю». Это аниме о мире победившего бездушного капитализма по мотивам популярной видеоигры Cyberpunk 2077, стилистически вдохновленное «Акирой» и «Призраком в доспехах». Новинка так понравилась зрителям, что в 2025 году создатели анонсировали сиквел — на этот раз с новыми персонажами. «Лента.ру» рассказывает, что известно о втором сезоне «Бегущих по краю».

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Главное об аниме-сериале

Оригинальное название: Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk: Edgerunners. Дата премьеры: 13 сентября 2022.

13 сентября 2022. Страна: Япония, США, Польша.

Япония, США, Польша. Возрастной рейтинг: 18+.

18+. На каких площадках выходит: Netflix.

Netflix. Количество сезонов: 1.

1. Количество серий: 10.

10. Шоураннер: Бартош Штыбор.

Бартош Штыбор. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 8.3.

«Киберпанк: Бегущие по краю» — аниме-сериал по вселенной игры Cyberpunk 2077 от польского разработчика CD Projekt Red (также отвечает за все игры серии «Ведьмак»). Сериал создан CD Projekt совместно с японской студией Trigger, которая помимо прочего работала над «Звездными войнами: Видениями». Шоу выходит эксклюзивно на Netflix. В официальных российских стриминговых сервисах тайтл недоступен, но его можно найти онлайн в профессиональной озвучке.

Действие в «Бегущих по краю» разворачивается примерно за год до событий в Cyberpunk 2077. Главные герои игры — Ви, Джонни Сильверхенд, Джеки Уэллс, Джуди Альварес и другие — в сериале не появляются. В центре внимания здесь оказываются подростки: школьник из города Найт-Сити Дэвид Мартинес и юная воровка Люси.

Дата выхода второго сезона

Первый сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» вышел в 2022 году и собрал положительные отзывы от критиков и зрителей. На сайте рецензий Rotten Tomatoes проект получил 100 процентов «свежести» от журналистов и 95 процентов «попкорнометра» от аудитории. И хотя в 10 сериях рассказана цельная и завершенная история (финал первого сезона не предполагает продолжения), успех проекта подтолкнул создателей на выпуск второго сезона.

О том, что «Киберпанк: Бегущие по краю 2» находится в производстве, стало известно в 2025 году: на выставке Anime Expo студия CD Projekt RED официально анонсировала продолжение. На презентации показали первый постер сиквела.

Второй сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» выйдет осенью 2026 года.

Точная дата пока неизвестна. Однако корейский YouTube-аккаунт онлайн-кинотеатра Netflix в начале июля случайно опубликовал комментарий о том, что продолжение выйдет на экраны 20 октября 2026 года. Эту информацию не подтвердили и не опровергли, а пост быстро отредактировали.

Вероятно, все 10 серий снова выложат в один день, как это было в первом сезоне.

Тизер

Полутораминутный тизер ко второму сезону появился на YouTube-канале Netflix 29 июня 2026 года.

Сюжет

События происходят в мрачном антиутопическом будущем. Вся власть принадлежит корпорациям, люди модифицируют свои тела киберимплантами, а экология безнадежно испорчена. Общество строго поделено на богатых и бедных — стать бродягой здесь очень просто, но выбиться в люди практически невозможно.

Первый сезон

Сюжет аниме — это самостоятельная история, существующая в рамках канона игры, но не имеющая отношения к ее событиям. То есть «Киберпанк: Бегущие по краю» — это не экранизация Cyberpunk 2077.

2076 год. В одной из мегабашен Найт-Сити живет 17-летний подросток Дэвид Мартинес. Отца у него нет, а мать Глория работает в скорой помощи. Чтобы оплачивать счета и учебу сына, ей приходится практически постоянно пропадать в больнице.

Мартинес учится в академии «Арасака» — престижной школе, образование в которой стоит целое состояние. Зато ее выпускники могут претендовать на место в корпорации («Арасака» — одна из крупнейших в мире «Киберпанка»), а значит, на хорошую зарплату, жилье, страховку и вообще лучшую жизнь. Большинство учеников академии — дети из богатых семей сотрудников корпораций. Над Дэвидом они попросту издеваются, да и сам он не горит желанием работать на корпорацию в будущем.

По дороге домой из школы автомобиль, в котором Дэвид едет вместе с матерью, попадает под обстрел — они становятся случайными жертвами разборок между преступными группировками. Глория получает тяжелые ранения: у нее нет страховки, без которой нельзя получить качественную медпомощь.

Пристроив мать в ближайшую бесплатную клинику, где царит антисанитария и нет оборудования, Дэвид возвращается домой и внезапно находит там военный киберимплант «Сандевистан». Это устройство способно замедлять время в бою, но при частом использовании провоцирует у своего обладателя киберпсихоз — болезнь, когда человек безвозвратно теряет рассудок из-за переизбытка имплантов. Сначала подросток хочет его продать, но потом решает установить себе.

Глория в итоге умирает, а Дэвид впервые использует «Сандевистан» в драке с одноклассником, который его задирал, — за это героя исключают из академии.

После Мартинес знакомится в метро с девушкой Люси — она крадет кредитные чипы у зазевавшихся пассажиров. Оказывается, что Люси — талантливая нетраннерша, то есть хакер, работающий в киберпространстве. Свое прошлое она тщательно скрывает. Воровка предлагает Дэвиду присоединиться к ней, и он соглашается. Тогда Люси приводит нового знакомого в банду эджраннеров — тех самых «бегущих по краю», наемников, выполняющих самые опасные задания. В банде, кроме них, есть еще наставник Мэйн, Пилар, Ребекка, Киви и фиксер (посредник) Фарадей.

По мере того как Дэвид все чаще использует «Сандевистан», игнорируя советы рипера (медика, специализирующегося на установке и обслуживании киберимплантов), его здоровье ухудшается. Чем дальше, тем выше риск развития киберпсихоза. Люси и Ребекка просят парня сбавить обороты, но он верит в свою избранность и не следует их советам.

Чем закончился первый сезон аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»?

Отец Кацуо — одноклассника, который задирал Дэвида, — еще в начале сериала узнает, что у Мартинеса высокая толерантность к киберимплантам. Он гораздо чаще простых людей может активировать «Сандевистан», при этом имплант меньше вредит ему, чем остальным. Поскольку отец Кацуо работает на «Арасаку», он уверен, что Дэвид может стать отличным кандидатом для испытания их передового киберскелетона.

Помешать корпорации пытается Люси, но у нее ничего не выходит — девушку ловят и используют как залог в переговорах между бандой и «Арасакой». В итоге корпорация обманом вынуждает Дэвида активировать имплант. Ситуация выходит из-под контроля, и «Арасаке» приходится нанять легендарного киборга Адама Смэшера (он фигурирует и в игре Cyberpunk 2077). В бою Ребекка и Дэвид погибают, а Люси отправляется в путешествие на Луну.

Второй сезон

Поскольку в сюжете первого сезона поставлена точка, во втором создатели обещают рассказать новую историю.

В центре событий окажется Уик Кингсли — бывшая легенда мира наемников. Он лишился всех киберимплантов и пытается выжить без них в жестоком мире «Киберпанка». Тем временем кочевник-нетраннер Ди ищет убийцу, который расправился с его кланом, — парень уверен, что это дело рук корпоратов, и жаждет мести.

«В 10 сериях развернется история о семье, одержимости и наследии. О том, как поступки одних отражаются в глазах других», — официальный анонс от CD Projekt Red.

Среди персонажей заявлен мальчик по имени Роман Каракс, мечтающий стать кинодокументалистом, и девушка Талия, выросшая под влиянием жестокой и помешанной на модификациях группировки «Мальстрем». Личность еще одного героя пока держат в секрете.

Производство

Проект анонсировали в 2020 году. За разработку сериала отвечала студия CD Projekt, а анимацией занималась японская Studio Trigger. Шоураннером аниме стал Бартош Штыбор — сценарист и продюсер, автор комиксов от CD Projekt. Сценарий к сериалу написали Масахико Оцука и Есики Уса, а режиссеры у каждой серии разные.

Изначально студия Trigger настаивала на счастливой концовке первого сезона, но CD Projekt напомнили, что выиграть в мире «Киберпанка» нельзя — в игре тоже нет однозначно хорошего финала.

Главный антагонист в мире «Киберпанка» — сам Найт-Сити.

За второй сезон также будут отвечать CDPR и Trigger. Режиссером станет Кэй Икараси, ведущим дизайнером персонажей — Канно Итиго, а сценарий вновь напишут Бартош Штыбор и Масахико Оцука.

Мир «Киберпанка»

Вселенная игры Cyberpunk 2077 и аниме «Бегущие по краю» основана на настольной ролевой игре Cyberpunk 2020, которую придумал и выпустил в 1990 году американский дизайнер Майк Пондсмит.

Мир «Киберпанка» представляет собой антиутопическое будущее, в котором, с одной стороны, главенствуют технологии, а с другой, большая часть населения живет в нищете. События в игре и сериале разворачиваются в Найт-Сити — вымышленном мегаполисе на западном побережье Северной Америки, в свободном штате Северная Калифорния, на берегу Тихого океана.

Облик Найт-Сити — это сочетание Токио, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, плюс фильма «Бегущий по лезвию» и аниме «Акира» и «Призрак в доспехах».

По сюжету Найт-Сити — относительно новый город. Его построили в 1993 году по проекту миллиардера Ричарда Найта (в честь него и назван мегаполис): изначально город задумывался как идеальное место, свободное от преступности и бедности. Но сам Найт скончался, а мир накрыла волна кризисов и экологических катастроф.

В итоге Найт-Сити превратился в совершенно противоречивую территорию: богатые кварталы с роскошными пентхаусами здесь соседствуют с палаточными лагерями бездомных, дорогие рестораны — с населенными наркоманами подворотнями, шикарные отели — со зловонной промзоной. Зато Найт-Сити ни от кого не зависит и не подчиняется США и Северной Калифорнии.

В Найт-Сити ключевые решения принимают мегакорпорации, например, японская «Арасака» или американская «Милитех». Они контролируют экономику, безопасность и даже отдельные районы.

Кроме них, власть в районах держат банды:

«Мальстрем» — жестокие и агрессивные фанатики хрома (так называют киберимпланты), которые бесконечно модифицируют свое тело;

— жестокие и агрессивные фанатики хрома (так называют киберимпланты), которые бесконечно модифицируют свое тело; «Тигриные когти» — безжалостные якудза из Джапан-тауна, предпочитают холодное оружие и гоняют на мотоциклах;

— безжалостные якудза из Джапан-тауна, предпочитают холодное оружие и гоняют на мотоциклах; «Валентино» — латиноамериканская банда из культа Санта-Муэрте («Святой Смерти»);

— латиноамериканская банда из культа Санта-Муэрте («Святой Смерти»); «Шестая улица» — ветераны Четвертой корпоративной войны, которые изначально боролись за мир и порядок на улицах, а затем сами стали этот порядок нарушать.

Есть также банда «Шельмы», защищающая работников секс-индустрии, «Мусорщики», которые похищают людей на улице и продают их на органы, и «вудуисты» — гаитянские нетраннеры.

Технологии в мире «Киберпанка» — буквально основа жизни. Люди массово имплантируют себе чипы и кибернетические конечности, вместо фильмов смотрят брейндансы, воздействующие на все органы чувств. Даже натуральные продукты давно заменены соевым суррогатом, а настоящую еду могут позволить себе только богачи.

Тем, у кого денег мало, в Найт-Сити приходится выживать: работать на нескольких работах, торговать своим телом или заниматься незаконными делами.

Уровень преступности в городе зашкаливает, и дело не только в бандах.

На всех уровнях власти здесь процветает коррупция, из-за переизбытка имплантов люди заражаются киберпсихозом и нападают на других, живущие за городом кочевники занимаются контрабандой, нелегальные клиники тайно торгуют украденным хромом, а подпольные салоны активно продают пиратские брейндансы с запрещенным контентом.

Тем не менее и в игре, и в сериале мир «Киберпанка» — яркий, насыщенный и детализированный. Здесь множество отсылок к поп-культуре и пасхалок, а в Cyberpunk 2077 даже можно посмотреть отрывок из «Бегущих по краю». Для этого нужно найти брейнданс в мусорном баке в районе Санто-Доминго и запустить запись.