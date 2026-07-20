«Одиссея» Нолана: что увидел зритель на большом экране

В США и Великобритании прошли первые показы скандальной адаптации гомеровской поэмы. Фильм столкнулся с сильной критикой еще до выхода, а сейчас зрители смогут оценить картину с больших экранов.

© Кадр из фильма «Одиссея»

17 июля в кинотеатрах Америки и Британии “Одиссея” стала доступна для просмотра обычной публике. Ранее, 6 июля, в Лондоне уже состоялся эксклюзивный показ голливудской интерпретации великого греческого эпоса.

Однако проект знаменитого режиссера - Кристофера Нолана - встретил жесткое негодование задолго до премьер. Интернет-пользователи раскритиковали картину по нескольким причинам: их не устроили каст, язык и декорации.

Дело в том, что из всех актеров, сыгравших в фильме, нет ни одного родом из стран Средиземноморья. Зато есть артисты, которые даже не читали Гомера. По крайней мере, с таким обвинением столкнулась Лупита Нионго, исполнительница роли Елены Прекрасной и ее сестры Клитемнестры.

Вместо возвышенных речей зрители услышали простой английский, вместе со сленгом и нецензурными выражениями.

Что же касается декораций, то Нолана упрекают в использовании кораблей и доспехов народов северной Европы. А сам Троянский конь выглядит тщательно западированным, что кажется невозможным и фальшивым в условиях продолжительной войны ахейцев с троянцами.

Поддержал негодование и американский триллионер Илон Маск. В своей соцсети “Х” (заблокирована на территории Российской федерации) он обвинил Нолана в “осквернении” мировой классики с целью получения Оскара.

Несмотря на осуждение рядовых пользователей в сети, эксперты хорошо откликаются о новой картине Нолана. Например, Кларисс Логри, критик из “The Independent”, заявила: