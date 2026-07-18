Меч Люка Скайуокера из "Звездных войн" ушел с молотка за рекордную сумму

Световой меч джедая Люка Скайуокера из пятой части "Звездных войн" (1980) был продан на аукционе Heritage Auctions за 3,75 млн долларов. Эта сумма стала рекордной для оригинального реквизита из культовой саги - ранее ни один предмет со съемок не уходил с торгов дороже.

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Фантастическое оружие со светодиодным лучом на базе вспышки Graflex было в руках Марка Хэмилла в момент чуть ли не самого культового и узнаваемого фрагмента всей франшизы - дуэли с Дартом Вейдером в Облачном городе, где темный лорд отрубает Люку руку и произносит ушедшее в народ: "Я - твой отец". Кстати, вместе с мечом в комплекте идет муляж этой самой изуродованной кисти.

Стартовая оценка артефакта составляла один миллион долларов, однако вопреки ожиданиям итоговая цена подскочила почти в четыре раза.

Предыдущие рекорды аукционного дома Heritage также были связаны со "Звездными войнами: в 2023 году модель истребителя X-wing Red Leader ушла за 3,1 млн долларов, позже арт Тома Юнга для постера четвертого эпизода продали за 3,8 миллиона долларов.