Sony готовит экранизацию крипипасты про Мультяшного кота

Компания Sony получила права на экранизацию одной из самых известных крипипаст (это такой интернет-фольклор, поясним на всякий случай) "Мультяшный кот" (он же Картун Кэт / Cartoon Cat).

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Персонаж был придуман канадским художником Тревором Хендерсоном в 2018 году. Этот жуткий кот с человеческим оскалом — древнее существо, принявшее вид героя мультфильмов 1930-х годов. Он использует человеческие воспоминания как портал, чтобы проникнуть в реальность и сеять хаос.

Как сообщает издание Deadline, студия намерена как можно скорее начать работу над проектом. Продюсерами хоррора выступят Рой Ли, Стивен Шнайдер, Скотт Глассголд, Дж. Тодд Харрис, Томас Петтинелли и Марк Маркам.

Художник также создал Сиреноголового (Siren Head), еще одного примечательного монстра. Студия Warner Bros. приобрела права на использование его образа. Это очень высокое и худое существо с непропорционально длинными и тонкими руками и несколькими сиренами вместо головы. Оно издает звуки сигналов тревоги и искаженной музыки или имитирует голоса людей, чтобы заманивать жертв в ловушку.

Режиссером выступит Брайан Даффилд ("Спонтанность", "Никто тебя не спасет"), сценарий он напишет вместе с Заком Креггером ("Варвар", "Орудия", "Обитель зла").

Недавно также стало известно о начале работы над полнометражным фильмом по веб-хоррору "Каталог Манделы" (The Mandela Catalogue). Режиссером станет создатель оригинала Алекс Кистер, один из продюсеров — Стивен Спилберг.

Интерес к крипипастам появился после успеха фильма "Закулисье реальности", который собрал в мировом прокате 368 миллионов долларов.