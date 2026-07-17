«Порвет все рамки». Что сделает с Голливудом «Одиссея» Кристофера Нолана

Роман Григорьев заявил НСН, что «Одиссея» не только уникальна тем, что никто не знает, что от нее ожидать, но и еще и своим масштабом и техническими решениями, которые ранее никто не применял.

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В случае с картиной Нолана «Одиссея» можно не ждать предварительных цифр, так как понятно, что у нее будет суперкасса, а все остальные режиссеры почувствуют себя ничтожествами. Об этом НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.

«Одиссея» Кристофера Нолана, по предварительным оценкам, заработала на превью-показах в США около $15 млн, сообщает Deadline. Если эти цифры подтвердятся, то лента покажет лучший результат среди игровых фильмов 2026 года, обойдя даже байопик «Майкл». Напомним, что на предпоказах он заработал $12,6 млн.

«Мне кажется, можно уже не дожидаться цифр, потому что картина настолько долгожданная, что вопросов о том, что у неё будет суперкасса, просто нет. Нолана любят как отца и мать великих картин. Он создаёт что‑то действительно меняющее индустрию — даже технически, потому что под него меняются камеры IMAX. Это интересно хотя бы с точки зрения того, насколько масштабно у него это получилось. Ну и вообще давно никто не брался за экранизацию эпосов. Режиссёров такого масштаба очень мало: это Коппола, Нолан и ещё пара человек на свете. Это нельзя ни с чем сравнить, так как в случае с "Одиссеей" никто не знает, что увидит», — отметил он.

Также собеседник НСН прокомментировал и критику в адрес кенийско-мексиканской актрисы Лупиты Нионго («12 лет рабства», «Королева из Катве»), которая исполнит в фильме роль Елены Прекрасной и ее сестры Клитемнестры.

«Это же всё мифы Древней Греции. У них тогда вообще не было понимания, в каком мире они живут. Нолан — визионер, и он правильно сделал, что взял темнокожую актрису на эту роль. Я думаю, там суть не в том, что она именно темнокожая, а в том, что она просто подходит. Надеюсь, что такие фильмы снесут все границы и рамки», — заявил Григорьев.

В заключение кинокриктик отметил, что эта картина станет кошмаром остальных именитых режиссеров.

«Я думаю, что авторское кино такого масштаба задает очень высокую планку. Нолан сейчас сделает так, что на фоне "Одиссеи" померкнут другие картины. Ведущие голливудские режиссёры пойдут с ужасом на этот фильм, понимая, какое они ничтожество в своей массе», — подытожил он.

Бюджет картины составил около $250 млн. В картине приняли участие множество звезд Голливуда: Мэтт Дэймон в роли Одиссея, Том Холланд в роли Теламаха, Энн Хэтэуэй в роли жены Одиссея Пенелопы, Роберт Паттинсон в роли Антиноя, Шарлиз Терон в роли нимфы Калипсо.