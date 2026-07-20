Вышел первый трейлер байопика «Рокки - это я», который покажут в России

В Сети появился первый трейлер биографической драмы "Рокки - это я" (I Play Rocky), посвященной одной из самых необыкновенных историй успеха в Голливуде.

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В центре сюжета Сильвестр Сталлоне, который пишет сценарий о боксере и твердо намерен сыграть главную роль. Известная студия предлагает большие деньги, но не хочет утверждать актера из-за внешности и невнятной речи.

Тогда Сталлоне отказывается от гонорара и рискует всем, чтобы исполнить свою мечту. В итоге его проект становится хитом, получает 10 номинаций на премию "Оскар" и побеждает в категории "Лучший фильм".

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Режиссером выступил Питер Фаррелли, известный по картине "Зеленая книга". Он назвал историю Сталлоне невероятной: актер без жилья, ночевавший на вокзале, отказался от огромных денег, чтобы снять именно то, что он задумал. К тому же реализация идеи давалась ему нелегко, и он несколько раз попадал в больницу.

Сценарист - Питер Гэмбл Робинсон ("Офисный беспредел"). Главные роли исполнили Энтони Ипполито ("Предложение"), Аннасофия Робб ("Чарли и шоколадная фабрика", "Сумасшедшая любовь"), Мэтт Диллон ("Столкновение", "Дом, который построил Джек"), Трэйси Леттс ("Глубокие воды"), Тоби Кеббелл ("Фантастическая четверка") и другие.

Выход фильма приурочен к юбилею "Рокки": он появится на экранах 20 ноября 2026 года, ровно через 50 лет после премьеры оригинала, которая состоялась 21 ноября 1976 года.

Релиз в России запланирован на 26 ноября.