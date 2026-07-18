Продюсер Мао анонсировал фильм о России со Стивеном Сигалом

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия, американский актер и режиссер Стивен Сигал занят работой над новой документальной кинокартиной, которую покажут сперва в России, а затем и по всему миру. Об этом в интервью ТАСС рассказал американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

"Мы со Стивеном Сигалом большие друзья, - поделился Мао. - Я очень хорошо его знаю. Мы работаем с ним над рядом проектов". "Как вы знаете, он был в Санкт-Петербурге, он также является специальным атташе по культуре и дипломатическим отношениям между США и Россией, - напомнил продюсер. - Было бы здорово привлечь его к более активному участию. И я знаю, что это вопрос, который мы обсуждаем с Соединенными Штатами. У нас есть с ним пара проектов".

Один из них, отметил глава Studio Mao, - это фильм, сценарий для которого был написан недавно, и теперь его планируется запустить в производство. По словам продюсера, это "крупная картина, драма с бюджетом около $18 млн".

Кроме того, рассказал Мао, у Стивена Сигала есть "новый документальный фильм, который называется The Final Countdown и рассказывает об истории некоторых конфликтов и ситуаций, в которых оказывалась Россия".