Как экранизировали поэму Гомера «Одиссея» до фильма Нолана

По экранам мира триумфально идет "Одиссея" Кристофера Нолана, впервые предлагающая рассмотреть авантюрные события, описанные Гомером, с материалистической точки зрения: Итака без богов, Сирены без чудес и т. д. Как всегда, новый блокбастер вызвал новую волну интереса к первоисточнику и к фильмам, которые уже снимались на эту тему. Вспомним некоторые.

© Российская Газета

Первая экранизация Гомера возникла еще в 1911 году, когда на миф замахнулся итальянский режиссер Джузеппе де Лигоро сотоварищи. Немая лента "Одиссея" поражала зрителей невиданными ранее эффектами - к примеру, использование совмещенных кадров для создания образа Циклопа.

© Российская Газета

В 1954 году к легендарному эпосу обратился Марио Камерини в фильме "Улисс" (у нас "Приключения Одиссея"). Это был первый пеплум (псевдоисторический эпос), снятый в цвете. Одиссея играл Керк Дуглас, Пенелопу и Цирцею - Сильвана Мангано.

Картина легко смотрелась и имела шумный массовый успех - в центре внимания приключенческой ленты оказались блестяще снятые зрелищные сражения и масштабные, специально для фильма выстроенные декорации.

Большой успех сопровождал и появление мини-сериала "Одиссей", снятого в США Андреем Кончаловским в 1997 году с бюджетом в 40 млн долларов. Эта была самая масштабная по размаху адаптация гомеровского эпоса, выполненная максимально близко к тексту первоисточника. Новаторские по тем временам визуальные эффекты были разработаны студией Стивена Спилберга.

В роли Одиссея актер Арманд Ассанте играл героя, которого бурная, полная опасностей жизнь учит смирению. Пенелопой была Грета Скакки, Афиной - Изабелла Росселлини, музыку написал Эдуард Артемьев. Сериал удостоен премии "Эмми".

В 2024 году к этому материалу снова обратилось итальянское кино: режиссер Уберто Пазолини снял серьезную психологическую драму "Возвращение Одиссея". В главной роли Рэйф Файнс играл изнуренного войнами ветерана, который возвращается в ставшую ему чужой Итаку к своей Пенелопе (Жюльет Бинош). Это фильм о кошмарах поствоенного синдрома, о трудностях возвращения к мирной жизни. Измученный герой больше всего страшится снова взять в руки оружие и снова убивать.

В какой-то мере мотивы "Одиссеи" были использованы в сатирической фантазии братьев Коэн "О, где же ты, брат?" 2000 года. Это роуд-муви о трех беглых каторжниках в США времен Великой депрессии. Обязанности циклопа теперь исполняет одноглазый мошенник, торгующий Библией, Посейдона - жестокосердый шериф с полицейскими собаками, сиренами стали сексапильные прачки, с песней стирающие белье в реке. И.о. Одиссея (Джордж Клуни) грезит не о воинской доблести, а о помаде для волос.

И совсем отдаленные ассоциации с историей, рассказанной Гомером, использовал грек Тео Ангелопулос в фильме 1995 года "Взгляд Улисса". Это рассказ об одиссее греческого кинорежиссера в эмиграции (Харви Кейтель) по охваченным войнами Балканам в поисках съемок пионеров балканского кино братьев Манаки, запечатлевших его родину, еще не растерзанную войнами и распрями. Фильм получил Гран-при Каннского фестиваля.

Древнегреческая история дала обильный материал для комедий и пародий - таких, как "Улисс против Геркулеса" 1962 года. Режиссер Марио Каяно высмеял популярные псевдоисторические фильмы в абсурдистской комедии, где Одиссей прогневал богов тем, что ослепил бедняжку Циклопа. В погоню за ним отряжен Геркулес, но он быстро находит с преступником общий язык, и они вместе пытаются отбиться от птиц-людоедов и других очень страшных чудищ.

Интересна мультипликационная пародия "Возвращение с Олимпа" режиссера Александры Снежко-Блоцкой, вышедшая в СССР в 1969 году. Здесь Зевс дает Одиссею самые нелепые приказы, которые его заложник Одиссей вынужден выполнять.

Появлялись мотивы "Одиссеи" и в популярном анимационном сериале "Симпсоны" (14-я серия 13-го сезона). Герой ослепляет водителя автобуса, его товарищи поедают свиные отбивные Цирцеи, превращаясь в свиней, а сам герой спрашивает дорогу к Царству мертвых, ибо оказался без дорожной карты.