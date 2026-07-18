Продюсер из США назвал Никиту Михалкова своим источником вдохновения

Продюсер из США Мао назвал Никиту Михалкова своим источником вдохновения
Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао в интервью ТАСС рассказал, что председатель Союза кинематографистов России, народный артист РФ Никита Михалков стал для него источником вдохновения.
Продюсер из США Стивен Мао: хочу заслужить право быть россиянином
"Мой любимый российский фильм - "Утомленные солнцем", спасибо Никите Михалкову. Это один из первых российских фильмов, которые я посмотрел. Другие картины из классики - "Доктор Живаго". Но "Утомленные солнцем" - великий фильм, требующий определенного уровня знаний о России для его понимания, - сказал собеседник агентства. - И я, конечно же, встречался с Никитой Михалковым. Он стал для меня источником вдохновения".
Мао рассказал, что однажды сказал Михалкову:
"Благодаря вам мне захотелось стать лучшим кинематографистом".
Продолжая отвечать на вопрос о любимых российских кинокартинах, он сказал:
"Говоря о недавних картинах, я вообще не так уж много смотрю кино - это не то, чем я обычно занимаюсь. Мне понравились "Серебряные коньки" - очень классный фильм, с современными спецэффектами".
Мао также отметил, что ему как режиссеры нравятся Федор Бондарчук и его отец Сергей Бондарчук.
"У них отличные фильмы. Очень хорошие", - сказал он.
Продюсер упомянул и фильм "Мастер и Маргарита", отметив, что в нем "много отличных российских актеров и актрис".
"Не думаю, что смогу выделить кого-то одного, кто нравится мне больше всех, но там очень хорошие, очень выразительные российские актеры - очень сильные", - заключил он.