Продюсер из США назвал Никиту Михалкова своим источником вдохновения

Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао в интервью ТАСС рассказал, что председатель Союза кинематографистов России, народный артист РФ Никита Михалков стал для него источником вдохновения.

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Продюсер из США Стивен Мао: хочу заслужить право быть россиянином

"Мой любимый российский фильм - "Утомленные солнцем", спасибо Никите Михалкову. Это один из первых российских фильмов, которые я посмотрел. Другие картины из классики - "Доктор Живаго". Но "Утомленные солнцем" - великий фильм, требующий определенного уровня знаний о России для его понимания, - сказал собеседник агентства. - И я, конечно же, встречался с Никитой Михалковым. Он стал для меня источником вдохновения".

Мао рассказал, что однажды сказал Михалкову:

"Благодаря вам мне захотелось стать лучшим кинематографистом".

Продолжая отвечать на вопрос о любимых российских кинокартинах, он сказал:

"Говоря о недавних картинах, я вообще не так уж много смотрю кино - это не то, чем я обычно занимаюсь. Мне понравились "Серебряные коньки" - очень классный фильм, с современными спецэффектами".

Мао также отметил, что ему как режиссеры нравятся Федор Бондарчук и его отец Сергей Бондарчук.

"У них отличные фильмы. Очень хорошие", - сказал он.

Продюсер упомянул и фильм "Мастер и Маргарита", отметив, что в нем "много отличных российских актеров и актрис".