Фильм «Одиссея» собрал $ 39 млн за первые дни

17 июля состоялась мировая премьера фильма «Одиссея» — новой картины режиссёра Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Издание Deadline сообщило, что сборы ленты уже превысили $ 39,8 млн.

В общую кассу входят $ 17,6 млн, собранные на предпоказах в США, а также $ 22,2 млн из других стран. Ранее аналитики сообщали, что «Одиссея» может заработать $ 200 млн по итогам первых выходных, что станет лучшим стартом среди фильмов Кристофера Нолана — пока рекорд принадлежит «Оппенгеймеру» ($ 181 млн).

«Одиссея» рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал. Картину высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 95% свежести от обозревателей и 97% от зрителей.