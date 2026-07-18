Вышел первый трейлер фильма «Мой папа – медведь 2»

Первый трейлер фильма «Мой папа – медведь 2» представила 17 июля 2026 года кинокомпания «Атмосфера кино». «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в продолжении семейной комедии исполнили Ева Смирнова, Борис Дергачёв и Роман Курцын, к ним присоединились Софья Зайка, Полина Максимова, Андрей Пынзару, Александр Головин, Арман Давтян и Майя Вознесенская, а компанию медведю Тому из первого фильма составил медвежонок Тим. Режиссером стал Владислав Богуш.

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По сюжету повзрослевшая Маша (Смирнова) решает устроить своему папе Мише (Дергачёв) личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью. Чтобы избежать свиданий вслепую, Миша вновь увозит дочь на дачу. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес, где встречает своего старого друга – медведя Тома, успевшего стать отцом. Узнав, что маму-медведицу похитили браконьеры, девочка отправляется на поиски вместе с маленьким медвежонком. А Миша, в свою очередь, решает найти пропавшую дочь и уходит в лес с неожиданно появившейся подругой детства Мариной (Зайка).

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В российский прокат «Мой папа – медведь 2» выйдет 3 сентября.