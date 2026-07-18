Зрители оценили «Одиссею» Кристофера Нолана

17 июля состоялась мировая премьера фильма «Одиссея» — нового проекта знаменитого режиссёра Кристофера Нолана. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

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Лента получила оценку «А». Таким образом, «Одиссея» понравилась зрителям на уровне других знаменитых работ Кристофера Нолана: «Оппенгеймера» и трилогии «Тёмный рыцарь». При этом, картину оценили выше фильмов «Довод» (В), «Дюнкерк» (А-), «Интерстеллар» (В+), «Начало» (В+), «Престиж» (В) и «Бессонница» (В).

«Одиссея» вышла в мировом прокате 17 июля. Лента рассказывает эпичную историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя исполнил звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.