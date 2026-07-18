Рецензия на сериал «Лаки»

Динамично и вторично. Достаточно ли этого?

Обычно у сериалов Apple TV находится пара достоинств, которые делают историю особенно интригующей. В «Разделении» и «Укрытии» это ворох загадок: как минимум ради них шоу всегда интересно смотреть. «Тед Лассо» и «Терапия» напоминают горячий кофе, согревающий даже в самый морозный день. В «Захваченном рейсе» цепляет сама концепция с камерным пространством, злодеем на борту и переговорщиком, что отчаянно улаживает конфликт.

А особенности «Лаки» — Аня Тейлор-Джой и высокий темп. Увы, этого мало, чтобы выбраться за рамки незатейливого и необязательного развлечения на вечер.

«Лаки»: главное о сериале

Название: «Лаки» (Lucky).

Автор: Джонатан Троппер.

Актёры: Аня Тейлор-Джой, Аннетт Бенинг, Тимоти Олифант и другие.

Дата выхода: 15 июля 2026 года.

Сколько серий: семь эпизодов.

Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия.

Страна: США.

«Лаки»: где смотреть?

Два эпизода вышли на Apple TV 15 июля. Далее — по одной серии в неделю. Финал намечен на 19 августа. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Apple.

Беги, Аня, беги!

Лаки и Кэри зажигают в Лас-Вегасе, смотрят друг на друга влюблёнными глазами и мечтают о счастливом будущем. Однако в их номере лежит набитая купюрами сумка, и принадлежит она опасным людям. Людям, которые разозлятся, когда обнаружат кражу.

Впрочем, у героини всё вроде бы под контролем. Или было, пока муж не сбежал с деньгами, оставив девушке разборки с ФБР и бандитами. Теперь ей остаётся лишь бежать и панически оглядываться.

Первые эпизоды «Лаки» почти на 100% — непрерывное отступление, когда за спиной — законники и мафиози, а на пути — сплошные препятствия. Вот персонаж Ани Тейлор-Джой бродит по пустыне и еле держится на ногах из-за жажды и теплового удара. Вот не может зайти в спасительный автобус, охраняемый копами. А позже уже лежит связанная в багажнике автомобиля. Подождите ещё немного — и увидите очередной побег, погоню и драку.

Сюжет изредка берёт передышку: погружает в предысторию Лаки и сложные отношения с отцом, позволяет отмыть кровь и переодеться, показывает хороших людей и на мгновение забывает, что злодеев в жизни несчастной девицы больше. Всё это лишь затем, чтобы зритель выдохнул и затем вновь погрузился в экшен.

Аня Тейлор-Джой великолепна в роли харизматичного беглеца. Сейчас она предприимчива, умна и решительно действует даже в безумной ситуации. А сейчас рыдает в автобусе, трясётся от ужаса или с нежностью даёт пару баксов бедняку. При этом актриса всегда убедительна, её страданиям и тяжёлым вздохам веришь. К тому же сценарий временами выводит её из образа жертвы и показывает, что в нужный момент Лаки бывает раненым и от этого опасным хищником.

Весело смотреть, как эффектная актриса прыгает по грузовикам, поджигает злодеев и вообще крутится стремительнее ужа на жаровне. Минус в том, что сюжет абсолютно вторичен, а схожая структура встречалась в «Беглеце», «Чёрной метке» и десятках других шоу. Поэтому на вопрос «А что здесь уникального?» найдётся лишь один ответ — Аня Тейлор-Джой. К сожалению, её недостаточно, чтобы назвать новинку обязательной для просмотра.

В самоповторах нет ничего критичного, если их компенсирует креатив. Шоураннер Джонатан Троппер уже проворачивал такой трюк в «Банши». Найдётся много сценариев, где преступник приезжает в новый город и примеряет чужую личность — например, полицейского.

Однако шоу с Энтони Старром всё равно уникально благодаря брутальным потасовкам и персонажам, которые заглядывали на пару эпизодов и запоминались навсегда. У условного альбиноса из тюрьмы было не так уж много эфирного времени, а он всё равно являлся в кошмарах. Что говорить о ключевых персонажах вроде Клэя Бёртона, Ребекки или Нолы.

«Лаки» подобной яркости катастрофически не хватает. Персонажей много, но у них отсутствует впечатляющая черта. Экшен есть, однако он в разы приземлённее. Энергичный побег на месте, но слишком стандартный.

«Лаки»: стоит ли смотреть?

Если судить по стартовым эпизодам, то Джонатан Троппер выпустил просто приличный сериал, за которым приятно провести вечер. Если цените Аню Тейлор-Джой и истории об обаятельных преступниках, наверняка получите удовольствие. Но в «Лаки» нет ничего уникального, что сделало бы шоу обязательным для просмотра.

Впечатления от первых эпизодов «Лаки» — 6,5 из 10

Понравилось:

Классная Аня Тейлор-Джой.

Приятный экшен.

Не понравилось: