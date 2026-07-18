Какие новинки кино вышли на этой неделе

Сбежавшая заключённая мстит за гибель своей семьи родителям мажоров, учительницу биологии шантажирует виртуальный маньяк, настройщик пианино с узбекскими корнями ищет выход из кризиса тридцати лет, а немой разнорабочий и журналист расправляются с преступной группировкой. Провожаем середину лета с новой подборкой кино, ставшего доступным в сети.

© кадр из фильма «Живая ярость»

Холод (18+)

Режиссёр: Алексей Казаков

Время: 10 серий по 46 минут

О чём сериал. Любимый муж и милая шестилетняя дочь - семья, которая давала силы и поддерживала. Женя (Любовь Аксёнова) потеряла их обоих в результате страшной аварии. Реальные виновники происшествия - мажоры в неадекватном состоянии за рулём, которые неслись по проезжей части на дикой скорости. Но именно Женя попадает за решётку как виновница трагедии, в которой потеряла самое дорогое. Опустошённая и потерянная, Женя в тюрьме знакомится с Яной (Линда Лапиньш), отбывающей срок за убийство. Та обещает помочь девушке отомстить золотой молодёжи за смерть родных и их родителям, которые повлияли на исход дела. Она помогает Жене бежать и даёт наводку, где припрятана огромная сумма денег, с помощью которых девушка сможет восстановить справедливость и, самое главное, - вернуть Яне её дочь. Так Женя выходит на тропу войны, но главное на пути мести не потерять в себе человека.

Что интересного. Актриса Любовь Аксёнова ради роли решила устроить своему организму встряску, чтобы достоверно передать состояние героини и тяжёлые условия заключения, под строгим наблюдением эндокринологов и диетологов она прошла через сухую голодовку (практически без воды и еды) и часы тренировок. В сериале снялась и самая известная сваха страны Лариса Гузеева. Она решилась на существенные изменения во внешности для образа чиновницы Надежды Цапковой: на экране она предстаёт с седыми волосами и обесцвеченными бровями. Чтобы вжиться в роль, Гузеева просмотрела много фотографий и хроники с нацистской преступницей Ильзой Кох. Актриса полностью сама придумала свой образ. Кстати, Любовь Аксёнова призналась, что поначалу побаивалась встречи с Гузеевой на съёмочной площадке, однако ей удалось понравиться ведущей шоу "Давай поженимся!" (16+).

Кому не понравится. Приключения русскоязычного графа Монте-Кристо в юбке, перемещённого в локации "Москва-Сити", вряд ли понравятся тем, кому вовсе не нужно кинематографическое подтверждение того, как этот мир несправедлив. Только в кино и книгах бывает так, что, теряя всё, ты вдруг и из тюрьмы выбираешься, и клад находишь, и противостоишь целому кластеру богатеев с размытыми рамками гуманности, да ещё и пули тебя не берут. Хотя кто знает, на что способен человек в гневе и отчаянии?

Фейк (18+)

Режиссёр: Алексей Кузмин-Тарасов

Время: 8 серий по 46 минут

О чём сериал. Рита (Анастасия Красовская) - молодая учительница биологии в лицее. У неё чудесный молодой человек Ваня (Эльдар Калимулин), который готовится сделать Рите предложение. А ещё она легко находит общий язык с учениками, и один из них - Лёва (Тимофей Иванов) - испытывает особую привязанность к своей учительнице. Рита умело держит с ним дистанцию, стараясь не ранить чувства подростка. Но однажды к ней в дом под видом курьера проникает незнакомец, который пытается её изнасиловать. Девушка успевает вырваться и сообщить в полицию. Арестованный врач Александр (Семён Штейнберг) утверждает, что всё это была ролевая игра, которую девушка предложила ему сама в переписке. Оказывается, что некто взломал аккаунт учительницы. Онлайн-преследователь начинает угрожать и шантажировать учительницу. Но окончательно жизнь Риты рушится, когда он сливает в сеть её интимное видео. Она теряет расположение близких, коллег и учеников, жизнь превращается в круговорот ада, и, чтобы остановить его, она начинает самостоятельные поиски маньяка.

Что интересного. Проект, исследующий тему одержимости и незащищённости человека в цифровом мире, был представлен в конкурсной программе российского фестиваля сериалов "Пилот" в 2025 году. По словам продюсера Артёма Соловьёва, сюжет сериала вдохновлён реальной историей женщины, которая годами страдала от игр виртуального преследователя. Над сценарием работали Натали Дубовая ("Знакомство родителей" (18+)), Нина Беленицкая ("Улица Шекспира" (18+)) и Артём Михайлов ("Красавица" (12+)).

Кому не понравится. Возможно, если однажды вы сами были жертвой сталкеринга и травли в сети, то сериал может разблокировать воспоминания о травмирующем опыте.

Паша (18+)

Режиссёр: Антон Коломеец, Евгения Тамахина

Рейтинг на "Кинопоиске": 7.4

Время: 9 серий по 30 минут

О чём сериал. Паша Белов (Аскар Ильясов) - коренной москвич, выпускник Гнесинки, а ещё он наполовину узбек. Вопросы самоидентичности в его жизни смешиваются с кризисом тридцати лет. Он работает настройщиком фортепиано за копейки, до сих пор живёт с мамой (Юлианна Михневич), постоянно одалживает деньги у старшего брата (Михаил Тарабукин) и во всём слушается бабушку (Татьяна Догилева), для которой он не неудавшийся музыкант, а непонятый гений. Его самого ничего не смущает: он плывёт по течению и получает удовольствие от собственной неустроенности. Но однажды к маме приезжает подруга, и она отправляет сыночка "погулять" с вещами до дома друга Толи (Сергей Соцердотский). С этого момента 32-летнего москвича закручивает в водоворот драматических, нелепых и весёлых обстоятельств.

Что интересного. Драмеди об экзистенциальном кризисе тридцатилетних и бытовом расизме, с которым сталкивается простодушный и несамостоятельный главный герой с восточной внешностью, стало одним из главных триумфаторов VIII фестиваля сериалов "Пилот". Фильм забрал сразу три награды: за лучший сценарий, лучшую женскую и лучшую мужскую роли. Часть съёмок прошла в Москве, другая - в Ташкенте, где герой разбирается со своими корнями. Сам исполнитель главной роли признаётся, что драмеди - один из его любимых жанров (больше - только роуд-муви), так как он больше всего приближен к жизни. А Татьяна Догилева стала, по словам артиста, для него как настоящая бабушка - настолько тёплые сложились между ними отношения.

Кому не понравится. Скорее всего, вы заснёте перед экраном, если не любите медленные и созерцательные сериалы с лёгкой ноткой юмора и абсурда. А ещё "Пашу" не стоит включать любителям авангардных и провокационных проектов: этот сериал о простом парне, который в 32 года себя ещё не нашёл и вообще не уверен, что в этом есть смысл. А вообще, вам ещё не надоели фильмы и сериалы, кричащие миллениалам, что пора перестать летать в облаках?

Живая ярость (18+)

Режиссёр: Кэндзи Танигаки

Рейтинг на "Кинопоиске": 7.0

Время: 1 час 53 минуты

О чём фильм. После похищения дочери немой разнорабочий Ван Вэй (Се Мяо) обращается в полицию, но сталкивается с безразличием, бюрократией и коррупцией. Тогда он решает самостоятельно найти свою девочку и уничтожить всех, кто встанет у него на пути. К нему присоединяется журналист Навин (Джо Таслим), у которого исчезла жена, расследовавшая деятельность той же самой ОПГ. Вместе они идут по следу любимых людей, оставляя после себя горы трупов тех, кто хочет лишить их правды и шанса на счастье.

Что интересного. Героя Се Мяо было решено сделать немым, чтобы направить его эмоциональное разочарование внутрь, а не наружу. Режиссёр и актёр разработали это ограничение, чтобы подчеркнуть внутреннюю силу персонажа, показав его отцовскую волю и ярость исключительно через мимику и жестокие приёмы из боевых искусств. Фильм, по мнению критиков, способен дать толчок к возрождению культовых восточных боевиков.

Кому не понравится. Если вас слегка мутит при виде крови, то этот фильм вам включать противопоказано. Вряд ли ваш желудок выдержит зрелище отрубленных рук и пробитых голов, и вы не встретитесь со своим обедом.