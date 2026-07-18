Вышел трейлер третьего сезона сериала «Спецназ: Львица»

Кинокомпания Paramount+ опубликовала первый трейлер продолжения "Спецназ: Львица" (Special Ops: Lioness, 18+) с Зои Салданой ("Стражи Галактики", "Аватар") и Николь Кидман ("Догвилль", "С широко закрытыми глазами"). Премьера третьего сезона сериала о тяжелой доле женского спецотряда быстрого реагирования состоится 2 августа.

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Новый сезон будет прямым продолжением второго. Оперативница Джо (Салдана) и по совместительству командир женского отряда "Львица" вынуждена искать предателя в своем подразделении, пока противник, действующий исподтишка, наносит удары как по ее карьере, так и по ее семье.

Ранее в сериале команда уже переживала непростые времена: срыв секретной операции, гибель одного из агентов - подразделение оказалось под угрозой закрытия. Единственным шансом на спасение была рискованная игра Джо и морпеха Круз (Лайсла Де Оливейра), которые внедрились в окружение дочери высокопоставленного террориста, чтобы предотвратить взрыв на территории США.

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Кроме того, в сериале всегда было важно и начальственное звено в отглаженных пиджаках - сотрудники ЦРУ и госструктур. В третьем сезоне вернется Кидман в роли босса Джо из Тайной службы ЦРУ, Морган Фримен ("Побег из Шоушенка", "Семь") в роли госсекретаря США и Майкл Келли ("Карточный домик", "Иллюзия обмана") в роли заместителя директора ЦРУ по операциям.

Сериал интригует не только сценарием Тейлора Шеридана ("Ветреная река", "Лэндмен"), но и дотошным подходом к деталям. Чтобы происходящее на экране выглядело предельно правдоподобно, создатели привлекли реальных военных консультантов. Они инструктировали актеров по обращению с оружием, тактике передвижения и штурму помещений. Благодаря этому боевые сцены смотрятся максимально реалистично и зрелищно.

Проект стартовал в июле 2023 года. За два сезона он успел обрасти и преданными телезрителями, и скупыми на похвалу критиками. В момент выхода первого сезона рейтинг на Rotten Tomatoes составлял 56%, а к апрелю 2025 года поднялся до 73%. В рецензиях хвалят энергетику Салданы, но ругают "вялые" сюжетные ходы и "невыразительную" игру Кидман.

Зрители оказались куда более благосклонны, что подтверждается цифрами: премьера первого сезона собрала почти 6 миллионов просмотров по всему миру, а по итогам 2024 года "Спецназ: Львица" занял третье место среди самых популярных мировых сериалов на Paramount+.