Вышел трейлер приключенческой комедии «Алмаз «Сердце Персии»

В Сети появился трейлер детской приключенческой комедии "Алмаз "Сердце Персии", премьера которой состоится 27 августа.

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Картина рассказывает о школьнике Леше, который увлекается историями про пиратов и поиски сокровищ. Однажды во время отдыха с семьей он становится свидетелем кражи алмаза "Сердце Персии" и, пытаясь помешать похитителям, оказывается один в чужой стране. Теперь мальчику предстоит с помощью своей находчивости и новых друзей совершить невозможное - вернуть бесценную реликвию.

Съемки фильма проходили в двух странах: России и Иране. Зрители смогут увидеть современные города, а также полюбоваться побережьем Каспийского моря и узнать о других культурах.

Режиссер Иван Кульнев ("Честный развод") отметил, что при создании проекта важно было показать, что "люди из разных стран могут понимать и поддерживать друг друга, даже если говорят на разных языках".

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Сценаристами выступили Георгий Житков ("Зоськина заправка") и Юлия Лемарк ("Девушка без адреса").

Роли в фильме исполнили Яромир Зайцев ("Дорогой Вилли"), Марк Румянцев ("Комбинация", "Папа в декрете"), Ирина Темичева ("След Чикатило"), Иван Стебунов ("Первый на Олимпе"), Владимир Сычев ("Физрук"), Татьяна Орлова ("Папины дочки. Новые", "На деревню дедушке 2") и другие.