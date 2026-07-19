Чем интересен фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом

В сети вышла «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом — новый, свежий и мрачный взгляд на историю легендарного английского героя. Режиссером картины стал Майкл Сарноски — автор «Свиньи» с Николасом Кейджем и блокбастера «Тихое место. День первый», один из самых ярких молодых американских постановщиков. «Лента.ру» рассказывает о фильме, которому, как и его герою, вполне вероятно уготована долгая память.

К 1247 году Робин Гуд (Хью Джекман) успел поседеть, а его глаза приобрели тусклый отблеск неизбывной тоски. Однако он не обрел покоя и не лишился боевых навыков и разбойничьего чутья. Он по-прежнему способен притвориться спящим, чтобы в нужный момент вонзить нож в висок гораздо более молодому противнику. Таких становится все больше — у тех, кого Робин убил и ограбил, выросли дети, а может быть, и внуки. Все это его не пугает и даже не слишком заботит, поскольку усталый, закутанный в шкуру мужчина ищет лишь достойной (или хотя бы просто подходящей) погибели.

Дата выхода: 21 июля

Страна: США

Продолжительность: 2 часа 2 минуты

Режиссер: Майкл Сарноски

В ролях: Хью Джекман, Джоди Комер, Билл Скарсгард, Фэйт Дилейни, Мюррей Бартлетт

Очередную возможность предоставляет старый товарищ Малыш Джон (Билл Скарсгард). Некоторое время назад он забрал у одной из своих жертв имя и семью, но теперь его новообретенному очагу всерьез угрожают. После отчаянного сражения Джон отвозит тяжело раненого Робина в монастырь, настоятельница которого Бриджид (Джоди Комер) славится целительскими способностями. Бриджид будет пускать Робину кровь, а он будет размышлять о былом — пока на пороге монастыря не появится нуждающаяся в защите дочка Джона Маргарет (Фэйт Дилейни).

«Смерть Робин Гуда» — последняя из пяти основных баллад о знаменитом благородном разбойнике. И самая странная: в остальных он предстает в привычном героическом образе, здесь же — тихо умирает, обманутый коварной настоятельницей. Самый яркий образ — пущенная из лука Малыша Джона последняя стрела, которая указала место захоронения Робина. Ни о недомогании, которое привело его в монастырь Кирклис, ни о мотивах злосчастной монахини там нет ни слова. Таинственность такого рода производит особое впечатление на мальчиков, которые интересуются героями былых времен. Так случилось и с режиссером Майклом Сарноски, который полюбил текст «Смерти Робин Гуда», будучи десятилетним обладателем целой армии игрушек, связанных с героем.

Надо сказать, что проверку на прочность, вшивость и прочее подобное обязательно проходят все герои, придуманные Сарноски. В «Свинье» это был отшельник (Николас Кейдж), вынужденный вспомнить опасные навыки ради поисков любимого животного. В приквеле «Тихого места» смертельно больная героиня Лупиты Нионго хотела просто поесть пиццы посреди инопланетного вторжения. «Смерть Робин Гуда» — это третий фильм режиссера. На этом этапе уже чувствуется творческая инерция автора, позволяющая говорить о манере и сквозных темах. В случае Сарноски — это широкий спектр понятий между насилием и смертью, причем если всякий экшен может быть ограничен пределами первого акта, то прощание с физическим телом непременно будет отдельным и тщательно продуманным номером. Неслучайно в данном случае оно, согласно заглавию, является вообще центральным событием фильма. По словам режиссера, развенчание культа личности не было для него ни самоцелью, ни отправной точкой.

Сюжет вырос именно из попыток выстроить версию разрешения загадок исходного текста, понять, какие отношения могли бы связывать Робина и его благочестивую убийцу. Этим стремлением, по всей видимости, продиктована и тональность фильма. Несмотря на промо-кампанию, построенную на упорно не выходящей из моды деконструкции мифологического героя, «Смерть Робин Гуда» ни в коем случае не претендует на скрупулезную достоверность исторической реконструкции. И даже наоборот: Сарноски не отменяет Робин Гуда, но придумывает для него новую, релевантную настоящему моменту легенду.

Главный мотив в этом смысле — соотношение старой доброй мифологии с зыбкой современной постправдой. Здешний Робин сам распустил о себе доброжелательные слухи, но они ему так и не помогли. На пороге гибели он готов отказаться от них, но оказывается, что у этого решения больше существенных оговорок, чем можно было предположить. Собственно, стрела здесь становится образом долгой памяти, работать с которой всегда приходится живым — то есть, людям будущего.

Если в «Тихом месте» Сарноски формально сыграл по студийным правилам, выведя на первый план плакатную драму и экшен-динамику, то в «Смерти Робин Гуда» вернулся к установкам своего дебюта. «Свинье» повезло со временем выхода: в пандемию от фильма (особенно такого) никто не ждал большой кассы. На сей раз рыночные обстоятельства жестче, так что «Смерть Робин Гуда» стала первым в карьере Сарноски коммерческим провалом (7 миллионов долларов сборов при бюджете в 20 миллионов). Но она же, повторимся, утвердила его как автора, обладающего собственным стилем, который (что важнее) годится для реализации весьма специфических задач. В сущности, этот фильм (как и «Свинья») производит сильное впечатление не только в живописном (благодаря бессменному оператору Пату Скола), но и в отчетливо литературном аспекте. И дело здесь не в первоисточнике, а в том, как Сарноски мастерски преодолевает привычную динамику жанрового фильма. Вместо движения по нарастающей, «Смерть Робин Гуда», напротив, снижает обороты вслед за сердечным ритмом главного героя.

Такая отмороженность нарративной структуры уравновешена накалом сентиментальности — Комер и Джекман на многое способны, и здесь их с определенного момента никто не сдерживает. Собственно, безупречный выбор актеров — еще одно достоинство, присущее Сарноски. Особенно это касается Джекмана, который с годами, совсем как его герой, приобрел такую тоску в глазах, которая сделала его амплуа глубже, лишив голливудской однозначности.

Благодаря тому, что все взрывное и горящее здесь расположено в начале, а к концу становится все больше красивых волн и долгих взглядов, драматургический каркас словно задрапирован. Фильм вроде бы делится на три акта, но в какой именно момент наступает кульминация, так сразу и не скажешь. В этом тоже есть литературность — в духе почтенных текстов в жанре философской медитации, которыми богата, в частности, русская литература. Кажется, что Сарноски справился бы и с эпилогом «Войны и мира», и с «Соборянами» Лескова. Вполне вероятно, примерно так мог бы выглядеть недавний русский «Лермонтов» (тоже посвященный пути к смерти), если бы его создатели работали на других уровнях мастерства и вовлеченности. Для самого же Сарноски следующим проектом вроде бы станет экранизация видеоигры Death Stranding. Кодзима гений, что тут еще скажешь.