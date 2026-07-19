Как критики и блогеры отреагировали на фильм Нолана "Одиссея"

Долгожданную "Одиссею" Кристофера Нолана уже можно считать премьерой года: такого накала споров - восторгов и критики - в мировой блогосфере не было, пожалуй, со времен "Аватара". Картина дебютировала с рекордными для режиссера 96-98% "свежести" на Rotten Tomatoes и 88 баллами на сайте Metacritic.

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В целом мировое зрительское сообщество встретило картину восторженно, хотя ее метраж, кастинг и режиссерский подход к первоисточнику ожидаемо породили разнобой мнений. Но, пожалуй, все согласны в том, что Нолан создал грандиозный по размаху киноэпос, "невероятный визуальный аттракцион". Это особенно ценят зрители, которым повезло смотреть картину в задуманном режиссером оригинальном формате: фильм снят камерами IMAX на 70-миллиметровую пленку, и это зрелище "буквально выносит мозг!". Сразу скажу, что в России эта оригинальная версия будет недоступна: IMAX по известным всем причинам ушел с нашего рынка.

Признание большинства блогеров завоевал Мэтт Дэймон в роли изнуренного войнами и невзгодами царя Итаки Одиссея. Отмечают умные работы Роберта Паттинсона (Антиной), Тома Холланда (Телемах), Джона Бернтала (Менелай). Всеобщий восторг вызвали эпизоды с циклопом Полифемом и ведьмой Цирцеей, обратившей уставших путников в свиней - они дали основание блогерам назвать картину "самым жутким и красивым боди-хоррором года".

Наиболее дотошные знатоки поэмы сетуют на слишком вольное, по их мнению, вторжение в ее сюжет. Многих смутила чернокожая Лупита Нионго в ролях Елены Прекрасной и коварной Клитемнестры. Не такой была Пенелопа: она у Гомера кроткая, смиренная хранительница домашнего очага, терпеливо ожидающая возвращения супруга с войны. Героиня Энн Хэтэуэй - прямая ей противоположность: это сгусток ярости, взрывной темперамент, "вулкан гнева". Не всем понравился современный способ изъясняться, не соответствующий каноническим представлениям о плавной, "распевной" речи древних греков - тоже скорее всего ошибочным.

Трехчасовой хронометраж и композиция фильма тоже стали предметом споров: картину считают слишком затянутой, а переброски во времени и пространстве мешают понять происходящее всем, кто недостаточно хорошо знает греческие мифы.

Общий пейзаж мнений об уже просмотренном фильме сильно искажает обилие дизлайков в соцсетях, появившихся еще до первых показов: людей не устраивал объявленный кастинг. Впрочем, после премьеры споры в TikTok сильно поутихли.

Отдавая должное мастерству Нолана, пресса и профильные блогеры задаются вполне резонными вопросами. Почему, например, древние греки на экране легко жонглируют современной лексикой - это разрушает образ далекого прошлого. Один из обозревателей сайта RogerEbert.com считает, что Нолан слишком увлекся сокращениями текста во имя своей фирменной темы: человеческий гений часто не созидает, а разрушает мир. Фильм представляет Одиссея чуть ли не виновником падения греческой цивилизации. Сетуют и на банальность базовых тезисов фильма типа "война расчеловечивает людей", хотя, будем справедливы, так можно упрекнуть в банальности идеи многие классические шедевры - от "Ромео и Джульетты" до "Войны и мира".

Материалистический, "приземленный" подход Кристофера Нолана к мифологии Гомера критики считают решением радикальным, но вполне логичным. Режиссер не стал снимать очередное фэнтези о богах, героях и чудесах, а поставил целью "демифологизировать" эпос. Война в фильме объясняется коммерческим переделом торговых путей, боги и монстры - лишь порождение больного воображения изнуренных персонажей, пение сирен - не более чем природное явление: ветер поет в расщелинах прибрежных скал, а уставшие моряки принимают это за манящий зов прекрасных женщин.

Этот материалистический подход к хрестоматийным "чудесам" многие считают главным достоинством новаторского фильма. Отказ от идей "божественного вмешательства" выглядит более чем убедительным: Одиссей у Мэтта Дэймона борется не с проклятием бога морей Посейдона, а с мощью и кознями открытого океана и с понятными комплексами ветерана затянувшейся войны. Как пишут на портале Rendy Reviews:

"Здесь нет мистики, есть только воля и природа человека".

Блогосфера в целом одобряет решение режиссера обратить легендарных монстров в образы экзистенциального кризиса и демонов, разъедающих человека изнутри.

Более консервативно настроенные блогеры сожалеют, что такой подход режиссера уничтожает суть древнегреческой поэзии. С ними согласны некоторые из профессиональных критиков - они считают, что реализм фильма - попытка искусственно навязать современное рациональное мышление сюжету, которым правит древняя ментальность. Впрочем, если принять такую точку зрения, то надо потребовать, чтобы все постановщики Шекспира и сегодня строго следовали представлениям о мире времен "Глобуса".

И практически все отмечают мрачность фильма, лишившую "приключения Одиссея" динамизма, яркости и той фантазии, за которую ценят этот сюжет многие зрители: фильм Нолана слишком напоминает хронику выживания в море в VIII веке до нашей эры.

Если суммировать разнобой мнений и попытаться на этом основании представить себе суть еще никем у нас не виденного фильма, то он не о богах Олимпа, а о хрупкости человека перед лицом стихий и беспощадного времени. Поэтому для одних автор киноэпоса создал актуальную, глубокую историю странствий Одиссея, для других лишил ее главного - свойственного поэме Гомера очарования. В любом случае фильм Нолана подтвердил: большое авторское кино все еще живо.