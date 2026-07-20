«На деревню дедушке 2» возглавил кинопрокат России за уикенд

Спустя шесть недель доминирования «Майкла» в российском прокате, на первое место среди самых кассовых фильмов за уикенд наконец-то попала другая картина, «На деревню дедушке 2».

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Лента собрала за выходные 101 млн рублей. За ней идут «Зловещие мертвецы: Пекло» со сборами в 73,5 млн рублей, а «Майкл» замыкает тройку лидеров, собрав 65,9 млн рублей. После расположился «Холоп 3», которому покорились 37,3 млн рублей.

Фильм рассказывает новую историю из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было уехать в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка — Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука.