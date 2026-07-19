Сразу несколько романов Анны Джейн получат экранизации

О начале работы над экранизацией романа Анны Джейн «Поклонник» объявила 18 июля 2026 года кинокомпания «Вольга» на своей презентации в рамках книжного фестиваля издательства Clever «Джейн-фест-2026». Фильм выйдет в российский прокат 23 марта 2028 года.

Романтический триллер рассказывает о студентке Ангелине, которой ежедневно присылают четное число цветов от неизвестного воздыхателя. Параллельно с пугающей игрой в ее жизни появляется Матвей, скрывающий страшную тайну. Девушке предстоит разобраться в чувствах, столкнуться с собственным прошлым и понять, кто перед ней – защитник или жестокий мститель.

Анна Джейн, согласно данным Российской книжной палаты, самая издаваемая писательница в России в 2023-2025 годах. Роман «Поклонник» увидел свет в 2019 году и моментально стал бестселлером, а также завоевал премию LiveLib в номинации «Лучший Young Adult». На данный момент общий тираж романа превышает полмиллиона экземпляров, а совокупные тиражи Анны Джейн только в издательстве Clever достигли 7 миллионов.

«Поклонник» – необычная книга для Анны Джейн, - говорит главный редактор издательства Clever Елена Измайлова. - Это её первый опыт в жанре романтического триллера. Анна никогда не боялась экспериментов, и в этом мы с ней совпали: Trendbooks (импринт издательства Clever) тоже любит пробовать новое и удивлять аудиторию. Не сомневаюсь, что экранизация этого напряжённого, захватывающего романа станет не просто ярким событием, а настоящим феноменом. Очень жду фильм.

Впечатляющие результаты продаж романа Анны Джейн «Поклонник», любовь почитателей этой истории к героям и к ее захватывающей атмосфере, наше впечатление от сложного и даже в чем-то мистического сюжета книги – все это вдохновило нас на покупку прав у издательства на экранизацию, - рассказала генеральный продюсер «Вольги» Наталия Горина. - Мы уверены, что соберем команду профессионалов для создания фильма, у нас в планах работа с фанатами романа, чтобы ничего ценного и важного в любимой истории не было упущено, а поклонников литературы Анны Джейн стало ещё больше.

На том же фестивале онлайн-кинотеатры Start и Premier совместно с «Ол Медиа Компани» и кинокомпанией 1-2-3 Production анонсировали экранизацию романа Анны Джейн «Восхитительная ведьма». История о яркой и независимой Татьяне Ведьминой и сдержанном преподавателе Олеге Владыко получит воплощение в формате сериала. Информация о съемочной группе, актерском составе и сроках производства сериала будет объявлена позже.

Фестиваль «Джейн-фест» проводится издательством Clever уже в третий раз. Это главное событие года для всех поклонников Анны Джейн. В рамках фестиваля проводятся автограф-сессии, презентации, книжный маркет и многое другое. Общее число гостей конвента в 2026 году превысило 3 тысячи человек.

«ИнтерМедиа» напоминает, что в марте вышла экранизация романа Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито», а весной 2027-го начнутся съемки продолжения – «По осколкам твоего сердца».