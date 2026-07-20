Кинокритик объяснил, чем уникальны фильмы Кристофера Нолана

В мировой прокат вышел фильм «Одиссея» режиссера-визионера Кристофера Нолана, где он, как водится, внедрил новые технические решения. Допремьерные ожидания кинокритиков составили почти 100 процентов одобрения, однако зрители разделились на два лагеря. Что особенного в новом творении западного режиссера, «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика Давида Шнейдерова.

© Кадр из фильма

Едва появилась новость о съемках фильма «Одиссея» Кристофера Нолана по одноименной древнегреческой поэме Гомера (большинство экспертов приписывают авторство именно ему), началось бурное обсуждение. Начиная с кастинга актеров и заканчивая интерпретацией сюжета. Перед выходом картины «Вечерняя Москва» пообщалась с кинокритиком, журналистом, автором и ведущим программы «Синемания» на платформе газеты «Вечерняя Москва» Давидом Шнейдеровым о том, какое место фильм может занять в творчестве Нолана и мировом кинематографе.

— Давид Алексеевич, почему лента подверглась критике задолго до премьеры?

— «Одиссея» вызвала споры еще на этапе кастинга, когда объявили, что Елену Прекрасную будет играть чернокожая актриса Лупита Нионго. Честно говоря, мне эти споры кажутся странными — по мне, был бы человек хорошим актером, и не важно, какого цвета у него кожа. Никого же не смущает, что Отелло у Уильяма Шекспира — чернокожий мавр.

Действие этой трагедии происходит на Кипре, а оттуда недалеко и до Греции. Могли там быть потомки мавров? Легко! Нашлись и те, кто критиковал образ Телемаха, сына Одиссея за то, что его играет «слишком красивый» актер Том Холланд. Но, извините, этот герой что, должен быть уродом? С этой задачей отлично справляется Циклоп!

— Еще один из дискуссионных моментов — современный язык, на котором говорят герои. Надо ли прочитать «Одиссею» Гомера, чтобы понять происходящее?

— Сомневаюсь, что среднестатистический современный человек сможет осилить «Одиссею». Большинство людей читают комиксы или просматривают краткое содержание. Но я был бы рад, если бы после просмотра фильма хотя бы некоторые люди прочли Гомера.

Да, Кристофер Нолан безжалостно обошелся с литературным источником. Но это и правильно. Представьте, что вы зритель и приходите в кинотеатр, а там с экрана вам говорят: «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою...». Ведь это древнегреческая поэма, написанная в стихах. Да зритель с ума сойдет и уйдет с ума через пять минут! Поэтому все персонажи говорят на современном языке. Кино снимается для зрителей, а не для консервативных ценителей.

— При таком подходе неминуема критика академического сообщества. Речь не только про язык. Отмечали и исторические неточности: «коринфский шлем с красным плюмажем не мог быть использован в то время»...

— Мне кажется, не так важно, что скажут академики. Фотографий Одиссея, как и троянского коня, нет. Есть фантазия художника, уместная в рамках произведения. Приведу аналогию. В свое время в Англии вышел фильм «Евгений Онегин», который поставила Марта Файнс. Евгения Онегина сыграл ее брат, замечательный актер Рэйф Файнс. У меня с ним была долгая беседа по поводу этой ленты.

Для начала я спросил: «Почему «Евгений Онегин» в прозе?». Он ухмыльнулся и сказал: «Потому что так перевел Набоков». Тот и правда перевел поэму в прозу, не став обеднять пушкинский стих. И Райф Файнс добавил: «Фильм делается для зрителя. Мы выпускали его для мирового проката. Он должен быть понятен всем». Я считаю, что в кино можно идти на определенные погрешности в деталях.

— Существуют и другие экранизации, могли бы вы сказать, в чем уникальность этой работы Нолана?

— Особенностью этой «Одиссеи» является хронометраж — он сжат, материал изложен плотно, это интенсивный поток информации. Он делает историю очень динамичной. А что касается масштаба и эпичности, то не сомневаюсь, что такому режиссеру это по плечу.

— Как вы относитесь к творчеству Нолана?

— Он привлек мое внимание в 2000 году фильмом «Помни». С тех пор я считаю, что это один из тех режиссеров, у которых все фильмы обязательны к просмотру. Нолан сочетает в своих фильмах новаторство мысли со зрелищной составляющей. Ведь, как правило, кино либо умное, так называемое авторское, но его смотрит крайне ограниченный круг, либо развлекательное, такое кино смотрят многие, но мыслей там мало.

Нолан же — один из тех немногих режиссеров — как Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, — которые объединяют в своих лентах и то и другое. Кристофер Нолан отличается парадоксальностью мышления, ураганным монтажом, а также новаторскими приемами съемки, являясь одним из самых передовых режиссеров современности.

— Как думаете, ему удалось сохранить свой фирменный стиль в этом фильме?

— Судя по тому, что я читал, он не просто сохранил его, но и продвинулся дальше. В этом кино наблюдается мультижанровость: это и драма, и история любви, есть и эпические батальные сцены.

— Некоторые отмечают мрачность и глубокий психологизм ленты.

— Строго говоря, это не комикс. Но даже нолановские ленты «Темный рыцарь» — самые мрачные из всех фильмов про Бэтмена. Режиссер очень глубоко погружается в психологию и проявляет то многое скрытое и темное, что есть в человеческой натуре.

— В 2004 году Кристофер Нолан собирался снимать «Трою». Но тогда проект достался Вольфгангу Петерсену. Сейчас экранизировал «Одиссею». Почему его так привлекает тема Троянской войны?

— Помните, как у Осипа Мандельштама: «Когда бы не Елена, что Троя вам одна, ахейские мужи?». Это грандиозная история любви, повлекшей войну, в которой рушатся государства и уничтожаются народы. Она будет привлекать к себе людей всегда. А «Одиссея» — это история про возвращение домой героя, который проходит через страшные испытания. Он идет к главной цели — оказаться дома с сыном и женой. Это очень актуально сейчас, и эта история бессмертна.

ВСЕ ЭКРАНИЗАЦИИ

«Одиссея» (L’Odissea, 1911) — первая в истории полнометражная экранизация. Режиссеры: Франческо Бертолини и Джузеппеде Лигуоро;

«Странствия Одиссея» (Ulisse, 1954) — более вольная интерпретация эпоса, режиссер Марио Камерини.

Мини-сериал «Приключения Одиссея» (Odissea, 1968) — считается одной из самых точных и атмосферных экранизаций. Режиссеры: Марио Бава, Пьеро Скивадзаппа, Франко Росси;

«Одиссей» (The Odyssey, 1997) — телефильм Андрея Кончаловского. В нем объединены сюжеты и «Илиады», и «Одиссеи»;

«Возвращение Одиссея» (The Return, 2024) — современная авторская версия Уберто Пазолини.

Ранее сообщалось, что фильм «Одиссея» не выйдет в официальный российский прокат.