Режиссер рассказал о влиянии писателя Николая Лескова на якутский кинематограф

Фильм "На краю света" одного из лидеров якутской киноволны Эдуарда Новикова снят по одноименному и напрочь забытому рассказу Николая Лескова. Это само по себе уже необычно: казалось бы, где Якутия, а где наш "прозеванный гений" со своей историей о миссионерах и новокрещенных тунгусах? Но в этом-то вся и штука - век XIX снова ловит нас в сети своих страстей и поисков золотой середины между искренней верой и показной.

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Другой парадокс - в чуде якутского кино, переплавляющего не самые, казалось бы, кассовые темы в зрительские кинопритчи. Вот и новая картина Новикова встречена на ура - приз Московского международного кинофестиваля, Гран-при "Гранатовый браслет" на киносмотре "Литература и кино" в Гатчине. То ли еще будет… И все же зачем братьям-якутам Лесков?

Эдуард, как вы встретились со столь забытым текстом Лескова?

Эдуард Новиков: С ним меня познакомил якутский писатель, драматург Семен Ермолаев-Сиэн Екер примерно 15-16 лет назад. Я первый раз прочитал про наши края и места в рассказе большого русского классика Лескова, это совсем другое ощущение. Не просто какой‑то далекий край, а то, что тебе близко и узнаваемо, и меня этот рассказ глубоко зацепил.

Да и тема верования и религии меня интересует уже со студенчества. Я родился и вырос в советское время, был октябренком, пионером и комсомольцем, мы были атеистами, и религии у нас не было. И тут 90-е годы, все поменялось. Я уходил в армию в СССР, а вернулся уже в Россию. Для меня такие резкие изменения в мировоззрении стали своего рода шоком.

На тему веры был и мой дипломный фильм "БОг" ("Таҥара"), который я снял в 2001 году. Это о человеке, который, сидя в карцере, сделал из мякиша хлеба мужчину и женщину - "Адама" и "Еву" и возомнил себя Богом.

Почему не сняли "На краю света" раньше? Не было денег?

Эдуард Новиков: Финансирование мы стали искать сразу, но, скорее всего, я сам ощущал, что не до конца готов для такой сложной темы, и это меня сдерживало, наверное. Не хватало внутренней опоры, чтобы взяться за дело. Поэтому мы так долго этот проект вынашивали. Но он всегда был со мной, так как рассказ сам по себе очень кинематографичный. Уже из описания складывается картина в голове: суровая природа, непростые отношения людей, столкновение разных культур и верований...

А еще рисуется - как все это тяжело снять, одна только сцена бурана, в котором теряется собачься упряжка с главным героем, наверное, стоила вам многих седых волос...

Эдуард Новиков: Да, тяжело снималось кино, так как действие происходит в холодное время года, были проблемы и с техникой и с проживанием, но все преодолимо - у нас на съемки в Томпонском районе была заложена сумма в смете. Наш фильм стал победителем Президентского фонда культурных инициатив, и благодаря гранту мы и смогли его снять.

Но это все разговор о процессе, а что со смыслами? Что мог открыть якуту Лесков, написавший о якутах в позапрошлом веке?

Эдуард Новиков: Для меня самые главные слова вложены в уста Кириака, когда он говорит "У меня Бог за пазушкой обитает". Просто о сложном. Бог для него - это любовь к ближнему, сострадание, без деления человека на "своих и чужих". И образ отца Кириака отсылает меня в мое детство.

Я рос в деревне - поскольку там жизнь "открытая", все друг друга знают, то Кириака я представлял таким, как, например, моя бабушка, от которой я видел только заботу, любовь и тепло, такая "тихая доброта", которая ничего не просит в ответ, сейчас мы назвали бы такого человека альтруистом. В них не было недовольства, эгоизма и агрессии. И таких стариков, бабушек и дедушек раньше, в моем детстве, в деревне было много. Они одновременно были и мудрыми, и простыми.

Фото: Российская газета

Кстати, как коренной житель расскажите, правду ли пишут миссионеры, когда говорят, что в Якутии мирно уживаются православие и традиционные верования?

Эдуард Новиков: Это поддержано нашим культурным кодом. У нас в Олонхо есть верхний мир, где живут светлые божества. Есть срединный мир, который населяют люди. И нижний мир, в котором живут нечисти (абаасы). А православие уже идет с нами более трех веков, и православие у якутов связано не только с религией, но и с образованием, и просвещением, так как первые школы в Якутии были церковно-приходскими.

А Лесков написал свой рассказ по реальным события или это все вымысел?

Эдуард Новиков: Мы с Семеном считаем, что это были реальные события. Но кто же был первоисточником и прототипом? У нас на эту тему идет постоянный спор с Семеном. Я думаю, что все же это был ярославский архиепископ Нил, который возглавлял Иркутскую епархию: в Якутию он приезжал, так как наша епархия относилась к Иркутской епархии. Правда, судя по дневникам архиепископа Нила, он бывал у нас только в летний период.

Семен же считает, что прототипом был епископ Дионисий Хитров, который очень хорошо знал якутский язык. О нем Лескову рассказал святитель Иннокентий Московский, известный миссионер и просветитель Сибири и Америки. Он в 1853 году назначил епископа Хитрова председателем Комитета по переводу священных книг с русского на якутский язык.

Именно святитель Иннокентий также создал Якутскую епархию. Мы отдали ему дань уважения в фильме - взяли из его алеутских дневников сцену встречи с ангелами, в рассказе ее нет.

Хотя в остальном вы следуете букве Лескова, даже интонации героев сохранили, что уж совсем для современного кино, в котором даже Пушкин читает реп, стало редкостью...

Эдуард Новиков: Для нас как раз было важно сохранить текст Лескова, тем более это речь священнослужителей. У нас фильм исторический, а речь хорошо отображает то время. Если бы мы осовременили диалоги героев, то лесковский текст и смысл тогда бы пропали. Есть шекспировский текст, который звучит в театрах в том же виде, в каком был исторически, хотя англичане сейчас говорят совсем по-другому. Интонация и речь наравне с костюмами отсылают в прошлое.

Фото: Российская газета

Будто бы из прошлого и главный герой в исполнении Сергея Перегудова, прекрасного петербургского актера Театра имени Ленсовета. Как вы с ним друг друга нашли?

Эдуард Новиков: У меня был кастинг-директор Владимир Голов, который искал российских актеров, в основном из центральных регионов, на роль главных героев - архиерея Амвросия и отца Кириака. У нас было 11 претендентов на роль Амвросия, а также 6 - на роль Кириака. И в числе прочих кастинг прошел Сергей Перегудов. Мы с Семеном долго отсматривали ролики и фотографии актеров и сопоставляли с нашими героями. И по нашим ощущениям больше всего подошел Сергей, он походил на священнослужителя и голосом, и статью.

Герои картины все время в пути, но назвать ее роуд-муви язык не повернется. Дорога миссионеров идет вверх по вертикали, и это вы прекрасно передаете тем притчевым киноязыком, за который все мы любим якутское кино - по уникальности его можно сравнить разве что с новыми иранскими фильмами.

Эдуард Новиков: Мне приятно, что вы сравнили киноязык якутского кино с иранским, так как иранское кино интересное и самобытное. Я не сравнивал киноязыки, но мне нравится также развитие мексиканского кино.

Сам я работаю классическим языком кино. Фильм "Царь-птица" ("Тойон-кыыл"), за который мы получили Золотого Святого Георгия на Московском международном кинофестивале 2018 года, был снят также по рассказу классика якутской литературы Василия Яковлева "Со мною состарившаяся лиственница". У меня кино более камерное, где мало действующих лиц, так как у меня фильмы малобюджетные.

Не только у вас, но это не мешает якутскому кинематографу развиваться... Или это столичные иллюзии о том, что все хорошо у вас на краю света?

Эдуард Новиков: Якутское кино развивается, у нас появляется много молодых режиссеров, которые пытаются снимать коммерческое кино и выходить на российский и мировой рынок. А особенностью якутского кино является якутский зритель, который поддерживает и любит наше кино и ходит смотреть его в кинотеатры. Большинство фильмов уже окупается у нас в республике. Большая трудность - найти деньги на прокат фильма по России. Чтобы якутское кино вышло на другой уровень, требуется другой уровень финансовой поддержки. Стоимость продвижения редко закладывается у нас в смету фильма, и это основная причина того, что наши фильмы редко выходят в российский прокат.

Трудно и с деньгами на производство, и это отчасти связывает по рукам и ногам. Я сам, родившись в Якутии, не был во многих районах (улусах), вижу ее красоты только по фотографиям. Путешествовать по Северу очень дорого, и многие уголки остаются неизведанными. Поэтому якутское кино чаще всего снимается в центральных районах республики - в Якутске и около него. При наличии финансирования локация съемок существенно бы расширилась, и от этого в выигрыше были бы все, в первую очередь зритель.

Ключевой вопрос

Вы не единственный снимаете о Севере. Сейчас по фестивалям продолжает идти, например, "Цинга" Владимира Головнева тоже про крещение, но ненцев. Почему тема Севера в последние годы так прижилась в нашем кинематографе?

Эдуард Новиков: Север разный для всех и всегда привлекал и первопроходцев, и исследователей. Я-то родился здесь, люблю Север и пытаюсь показать его красоту и неоднозначность. Мне кажется, что тема Севера всегда была популярна и в литературе, и в кино как край, где много неизведанного. Я считаю, что любой россиянин должен знать свою страну - Россия большая, у нее есть Юг и Север, Восток и Запад. Россия не только Москва и Санкт-Петербург, но и маленькие провинциальные города в центре России и наш Север.