Появились первые подробности о сюжете фильма по Call of Duty

На спортивном фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке выступил режиссёр предстоящего фильма по Call of Duty Питер Берг. Он раскрыл детали сюжета будущей адаптации.

© Чемпионат.com

По словам постановщика, действие картины будет разворачиваться в той же вселенной, что и видеоигровая серия Modern Warfare. При этом фильм не станет экранизацией какой-либо из частей, а расскажет новую историю с теми же героями. Судя по всему, в картине появятся знаменитые персонажи франшизы, такие как капитан Прайс, Гоуст, Соуп и Газ.

Премьера фильма по Call of Duty состоится в июне 2028 года. Питер Берг также стал автором сценария вместе с Тейлором Шериданом («Йеллоустоун»). Авторы дружат уже много лет и вместе выпустили фильм «Любой ценой» в 2016-м, который получил четыре номинации на премию «Оскар».