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Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

Чемпионат.com

23 июля стартует четвёртый сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры». Проект представляет собой приквел к оригинальному научно-фантастическому шоу 1966 года. Сюжет повествует о первом экипаже знаменитого корабля Звёздного флота «Энтерпрайз» во главе с капитаном Пайком. Судно отправляется бороздить галактику в поисках новых планет. Сериал уже продлили на пятый сезон, который станет финальным для всего шоу.

Вышло расписание четвертого сезона «Звездного пути: Странные новые миры»
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В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый четверг на стриминговом сервисе Paramount+. Каждый эпизод также будет появляться на следующий день в российском онлайн-кинотеатре Amediateka в русском дубляже. Премьера заключительной серии в России состоится в 25 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» в России

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 24 июля
  • 2-я серия 31 июля
  • 3-я серия 7 августа
  • 4-я серия 14 августа
  • 5-я серия 21 августа
  • 6-я серия 28 августа
  • 7-я серия 4 сентября
  • 8-я серия 11 сентября
  • 9-я серия 18 сентября
  • 10-я серия 25 сентября