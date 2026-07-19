Вышло расписание четвертого сезона «Звездного пути: Странные новые миры»

23 июля стартует четвёртый сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры». Проект представляет собой приквел к оригинальному научно-фантастическому шоу 1966 года. Сюжет повествует о первом экипаже знаменитого корабля Звёздного флота «Энтерпрайз» во главе с капитаном Пайком. Судно отправляется бороздить галактику в поисках новых планет. Сериал уже продлили на пятый сезон, который станет финальным для всего шоу.

В четвёртый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить каждый четверг на стриминговом сервисе Paramount+. Каждый эпизод также будет появляться на следующий день в российском онлайн-кинотеатре Amediateka в русском дубляже. Премьера заключительной серии в России состоится в 25 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» в России

Эпизод Дата выхода