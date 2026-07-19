Мультфильм «История игрушек 5» собрал более $ 950 млн

Сборы мультфильма «История игрушек 5» достигли более $ 958 млн в мировом прокате. Такого показателя картина добилась по итогам пятого уикенда.

Судя по успехам анимационной ленты, она достигнет сборов в $ 1 млрд уже в ближайшие дни. В 2026 году только два фильма показали подобные результаты — «Майкл» и «Супер Марио: Галактическое кино». Проект также имеет все шансы обогнать «Историю игрушек 4» ($ 1,07 млрд) и стать самой кассовой частью серии.

«История игрушек 5» рассказывает о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки сталкиваются с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он занимает всё время их новой хозяйки Бонни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.